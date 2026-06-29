■これまでのあらすじ

職場にやって来た夫によってお弁当の量が少ないことを暴露された妻。夫から「これからは俺が買い物も料理もする」と宣言され、妻はチャンスをほしいと訴えるが価値観を変えることはできなかった。すると夫が給与口座を変更し、妻は経済DVだと反論するが…。

【妻side STORY】夫には節約弁当を持たせていましたが、私のお弁当は自分のお小遣いを使ったちゃんとしたものでした。

でもそれは職場で浮いたら困るから…。しかも家計から出さず自分のお金を使っていました。それでも私が悪いんでしょうか？今まではすぐに私の言うことをきいてくれた優しい夫だったのに、引き留めることもなく…。しかも職場では、同僚たちまで私を白い目で見るように。何日もホテル住まいをするわけにもいかず、私は久しぶりに実家に帰ることにしました。ところがそこにいたのは見知らぬ男性で…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん(ウーマンエキサイト編集部)