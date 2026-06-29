【漢字クイズ】「鱸」はなんて読む？“出世魚”を表す言葉です！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鱸」はなんて読む？
「鱸」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、ある出世魚の名前です！
いったい、「鱸」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「すずき」でした！
鱸とは、スズキ目スズキ科に属する代表的な海水魚。
そんなスズキは出世魚で、成長とともに呼び名が変わります。
地方によって呼び名は様々に異なりますが、一般的に1年ものと2年もので全長20〜30cm程度までのものを「セイゴ」、3年目以降の魚で全長40〜60cm程度までを「フッコ」、それ以上の大きさの通常4〜5年もの以降程度の成熟魚を「スズキ」と呼んでいるのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『漢字辞典オンライン』
・『株式会社郡山水産』
ライター Ray WEB編集部