スヌーピーの“とろける”ルームウェアで夏支度！ベビーから愛犬までそろうジェラート ピケ×PEANUTS新作を一挙紹介
外に出るのもためらう暑い日は、おうちで大好きなアイスを片手にのんびり過ごすのが一番！そんな夏の“おこもり”にぴったりな新作が、「gelato pique(ジェラート ピケ)」から届いた。2026年7月1日(水)より、「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボした夏コレクション「PEANUTS meets GELATO PIQUE」が発売される。
【写真】とろけるような着心地のスムーズィー素材も！コレクションの全貌を見る
今回のテーマは、“涼しいおうちで過ごす、夏のリラックスタイム”。ブランケットを抱いてお昼寝したり、アイスを片手にごろごろしたり、気持ちよさそうにくつろぐPEANUTSの仲間たちを描いた限定アートが満載だ。なめらかな“スムーズィー”素材のニットから、ひんやり気持ちいい接触冷感のカットソー、寝具やペット用クールアイテムまで、家族全員＋ペットでリンクコーデが楽しめるラインナップを一挙紹介しよう。
■とろけるような肌触り。“スムーズィー”素材のニットシリーズ
はじめに紹介するのは、ジェラピケおなじみのスムーズィー素材のニットシリーズ。名前のとおり、口に含んだ瞬間すっと溶けるスムーズィードリンクみたいに、肌にするんとなめらか。薄手だからシーズンレスに着回せるのもうれしい。
「スムーズィージャガードプルオーバー」(8690円)は、ピンクにはブランケットを抱いたスヌーピーを、ミントにはスヌーピーとライナスの仲良しコンビをジャガード織で立体的に表現。合わせるなら「スムーズィーボーダーショートパンツ」(7480円)。細めの2色ボーダーに、腰元のダブルネームロゴ刺しゅうがさりげなく効いている。
HOMME(メンズ)サイズの「HOMME スムーズィージャガードプルオーバー」(9240円)と「HOMME スムーズィーボーダーハーフパンツ」(7920円)はブルーとグレーの2色展開。パートナーやパパとペアでそろえれば、夏のおうち時間がちょっと特別になる予感。
■触れた瞬間、ひんやり。接触冷感カットソーは家族＋ペットでおそろいに
肌に触れるとひんやり気持ちいい、接触冷感レーヨンのカットソーシリーズ。寝苦しい夏の夜のおともにもぴったりだ。
レディースの「ワンポイントTシャツ」(5390円)は、お気に入りのベッドで時間を過ごすスヌーピーのクリーム、本を読みくつろぐサリーのピンク、夢のなかのチャーリー・ブラウンのブルーの3色。ボトムスは「ショートパンツ」(6380円)と「ロングパンツ」(7920円)から選べて、こちらはドット、星、ストライプとカラーごとに柄が違う凝りよう。ポケット付きでデイリーにヘビロテしたい。
メンズの「HOMME ワンポイントTシャツ」(6490円)と「HOMME ハーフパンツ」(6490円)は、チャーリー・ブラウン柄のブルーとスヌーピー柄のグレーの2色から。
キッズ＆ベビー向けアイテムも！「KIDS ワンポイントTシャツ」(4620円)と「KIDS ショートパンツ」(4620円)、「BABY ワンポイントTシャツ」(4620円)と「BABY ショートパンツ」(4620円)は、ピザを片手にベッドで過ごすスヌーピー柄。サイズはBABYの80からKIDSの120までそろう。
ねんねの時期の赤ちゃんには「BABYロンパース」(6490円)を。クリームには星柄、ピンクにはドット柄を散らし、中央にはブランケットを抱きしめるスヌーピーがあしらわれている。
注目はペット用の「CAT&DOG Coolingプルオーバー」(4290円)。こちらも接触冷感素材で、背中にはブランケットを抱きしめるスヌーピーと、ぷっくりした立体ロゴ入り。家族全員＋愛犬・愛猫まで、夏のリンクコーデが完成する。
■毎日を彩る、雑貨のラインナップ
おうちでもおでかけでも、いつも手元に置きたい雑貨たちも、見逃せない。「半月型ポーチ」(5390円)は、ベッドで過ごすPEANUTSの仲間たちと、ドットや星、ストライプと3カラーごとに異なる柄をあしらって。メイクポーチや衛生用品の収納にちょうどいいサイズ感だ。
「丸型ポーチ」(4950円)は、表にブランケットを抱きしめるスヌーピー、裏にダブルネームロゴをデザイン。マチ幅があるから、コスメだけじゃなく、充電器やイヤホンを放り込んでガジェットポーチとして使うのもおすすめ。「トートバッグ」(4620円)はポップな配色がコーディネートに効くアイテムで、内側には吊りポケット付き。
心ときめく「ヘアクリップ」(4950円)もぜひチェックを！ブランケットを抱きしめるスヌーピーを夏らしいポップカラーで仕上げたヘアバンスは、まとめ髪をキュートに彩ってくれる。柔らかなピンクと涼しげなブルー、その日の服装に合わせて選んでみて。
ベビー＆キッズのちょこっとアイテムもそろう。「BABY スタイ」(3520円)はクリームに星柄、ピンクにドット柄を散らし、中央に抱きしめスヌーピーを配置。ロンパースとセットにして贈れば、ギフトとしての完成度がぐっと上がる。「KIDS スムーズィーブランケット」(5940円)は四隅にポンポン付きのキュートなフォルムで、お昼寝からおでかけまで連れていきたい1枚。
■エアコンの“冷えすぎ”対策に、Sleepシリーズ
ベッドルームを彩る「gelato pique Sleep」からは、ブランケットを抱いたスヌーピーをジャガード織で大きく描いた「スムーズィージャガードハーフケット」(1万1990円)が登場。なめらかなスムーズィー素材のハーフケットは、夏のベッドルームはもちろん、リビングソファでうたた寝するときや、効きすぎるエアコンの冷え対策にも活躍してくれる。
星柄を散りばめた「スムーズィージャガードピローケース」(6380円)と合わせれば、寝るときまでスヌーピーが寄り添ってくれる、特別なベッドルームに。どちらもピンクとブルーの2色展開で、お部屋の雰囲気に合わせて選びたい。
■保冷剤ポケット付きバンダナで、お散歩中もひんやり！
夏の暑さは、わんちゃんだってつらいもの。「保冷剤入れバンダナ」(3190円)は、内側に保冷剤を入れるポケット付きで、夏のお散歩がぐっと快適になるアイテム。フロントには、ここでもブランケットを抱きしめるスヌーピーが。同シリーズのCAT&DOG Coolingプルオーバーと合わせたり、オーナーさんのTシャツとリンクコーデしたり、お散歩タイムの楽しみ方は自由自在。
これらのアイテムは、2026年7月1日(水)より全国のジェラート ピケ店舗(※各施設の営業時間から)、ジェラート ピケおよびジェラート ピケ オムの公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、「USAGI ONLINE」(オンラインは正午12時から)にて販売スタート。「夏はやっぱりおうちが一番」と言いたくなるラインナップを目の前に、まずはお気に入りの1枚を見つけてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】とろけるような着心地のスムーズィー素材も！コレクションの全貌を見る
■とろけるような肌触り。“スムーズィー”素材のニットシリーズ
はじめに紹介するのは、ジェラピケおなじみのスムーズィー素材のニットシリーズ。名前のとおり、口に含んだ瞬間すっと溶けるスムーズィードリンクみたいに、肌にするんとなめらか。薄手だからシーズンレスに着回せるのもうれしい。
「スムーズィージャガードプルオーバー」(8690円)は、ピンクにはブランケットを抱いたスヌーピーを、ミントにはスヌーピーとライナスの仲良しコンビをジャガード織で立体的に表現。合わせるなら「スムーズィーボーダーショートパンツ」(7480円)。細めの2色ボーダーに、腰元のダブルネームロゴ刺しゅうがさりげなく効いている。
HOMME(メンズ)サイズの「HOMME スムーズィージャガードプルオーバー」(9240円)と「HOMME スムーズィーボーダーハーフパンツ」(7920円)はブルーとグレーの2色展開。パートナーやパパとペアでそろえれば、夏のおうち時間がちょっと特別になる予感。
■触れた瞬間、ひんやり。接触冷感カットソーは家族＋ペットでおそろいに
肌に触れるとひんやり気持ちいい、接触冷感レーヨンのカットソーシリーズ。寝苦しい夏の夜のおともにもぴったりだ。
レディースの「ワンポイントTシャツ」(5390円)は、お気に入りのベッドで時間を過ごすスヌーピーのクリーム、本を読みくつろぐサリーのピンク、夢のなかのチャーリー・ブラウンのブルーの3色。ボトムスは「ショートパンツ」(6380円)と「ロングパンツ」(7920円)から選べて、こちらはドット、星、ストライプとカラーごとに柄が違う凝りよう。ポケット付きでデイリーにヘビロテしたい。
メンズの「HOMME ワンポイントTシャツ」(6490円)と「HOMME ハーフパンツ」(6490円)は、チャーリー・ブラウン柄のブルーとスヌーピー柄のグレーの2色から。
キッズ＆ベビー向けアイテムも！「KIDS ワンポイントTシャツ」(4620円)と「KIDS ショートパンツ」(4620円)、「BABY ワンポイントTシャツ」(4620円)と「BABY ショートパンツ」(4620円)は、ピザを片手にベッドで過ごすスヌーピー柄。サイズはBABYの80からKIDSの120までそろう。
ねんねの時期の赤ちゃんには「BABYロンパース」(6490円)を。クリームには星柄、ピンクにはドット柄を散らし、中央にはブランケットを抱きしめるスヌーピーがあしらわれている。
注目はペット用の「CAT&DOG Coolingプルオーバー」(4290円)。こちらも接触冷感素材で、背中にはブランケットを抱きしめるスヌーピーと、ぷっくりした立体ロゴ入り。家族全員＋愛犬・愛猫まで、夏のリンクコーデが完成する。
■毎日を彩る、雑貨のラインナップ
おうちでもおでかけでも、いつも手元に置きたい雑貨たちも、見逃せない。「半月型ポーチ」(5390円)は、ベッドで過ごすPEANUTSの仲間たちと、ドットや星、ストライプと3カラーごとに異なる柄をあしらって。メイクポーチや衛生用品の収納にちょうどいいサイズ感だ。
「丸型ポーチ」(4950円)は、表にブランケットを抱きしめるスヌーピー、裏にダブルネームロゴをデザイン。マチ幅があるから、コスメだけじゃなく、充電器やイヤホンを放り込んでガジェットポーチとして使うのもおすすめ。「トートバッグ」(4620円)はポップな配色がコーディネートに効くアイテムで、内側には吊りポケット付き。
心ときめく「ヘアクリップ」(4950円)もぜひチェックを！ブランケットを抱きしめるスヌーピーを夏らしいポップカラーで仕上げたヘアバンスは、まとめ髪をキュートに彩ってくれる。柔らかなピンクと涼しげなブルー、その日の服装に合わせて選んでみて。
ベビー＆キッズのちょこっとアイテムもそろう。「BABY スタイ」(3520円)はクリームに星柄、ピンクにドット柄を散らし、中央に抱きしめスヌーピーを配置。ロンパースとセットにして贈れば、ギフトとしての完成度がぐっと上がる。「KIDS スムーズィーブランケット」(5940円)は四隅にポンポン付きのキュートなフォルムで、お昼寝からおでかけまで連れていきたい1枚。
■エアコンの“冷えすぎ”対策に、Sleepシリーズ
ベッドルームを彩る「gelato pique Sleep」からは、ブランケットを抱いたスヌーピーをジャガード織で大きく描いた「スムーズィージャガードハーフケット」(1万1990円)が登場。なめらかなスムーズィー素材のハーフケットは、夏のベッドルームはもちろん、リビングソファでうたた寝するときや、効きすぎるエアコンの冷え対策にも活躍してくれる。
星柄を散りばめた「スムーズィージャガードピローケース」(6380円)と合わせれば、寝るときまでスヌーピーが寄り添ってくれる、特別なベッドルームに。どちらもピンクとブルーの2色展開で、お部屋の雰囲気に合わせて選びたい。
■保冷剤ポケット付きバンダナで、お散歩中もひんやり！
夏の暑さは、わんちゃんだってつらいもの。「保冷剤入れバンダナ」(3190円)は、内側に保冷剤を入れるポケット付きで、夏のお散歩がぐっと快適になるアイテム。フロントには、ここでもブランケットを抱きしめるスヌーピーが。同シリーズのCAT&DOG Coolingプルオーバーと合わせたり、オーナーさんのTシャツとリンクコーデしたり、お散歩タイムの楽しみ方は自由自在。
これらのアイテムは、2026年7月1日(水)より全国のジェラート ピケ店舗(※各施設の営業時間から)、ジェラート ピケおよびジェラート ピケ オムの公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、「USAGI ONLINE」(オンラインは正午12時から)にて販売スタート。「夏はやっぱりおうちが一番」と言いたくなるラインナップを目の前に、まずはお気に入りの1枚を見つけてみて！
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