COSRXの新作クリーム登場！アゼライン酸配合でニキビ悩みにアプローチ

繰り返すニキビや過剰な皮脂による肌悩みに寄り添う韓国発ダーマスキンケアブランド「COSRX（コスアールエックス）」から、新たなアゼライン酸配合クリームが登場します。毎日のスキンケアに取り入れやすい2種類のクリームは、肌をすこやかに整えながらなめらかな印象へ導く注目アイテム。2026年7月1日よりQoo10メガポセールで先行発売され、お得に購入できるチャンスも見逃せません♪

アゼライン酸配合の新作クリームが登場

今回発売されるのは、「アゼライン酸20％ 集中ニキビケアクリーム」と「アゼライン酸10％ ニキビケアクリーム」の2アイテムです。

「アゼライン酸20％ 集中ニキビケアクリーム」は、純粋アゼライン酸*¹を20％配合した集中ケアタイプ。

韓国国内では薬局で購入可能な配合量を実現し、気になる部分へしっかりアプローチします。価格は2,800円、容量は30mlです。

一方、「アゼライン酸10％ ニキビケアクリーム」は、アゼライン酸*¹を10％配合したデイリーケア向け。

アゼライン酸初心者でも使いやすい設計で、毎日のケアに取り入れやすいのが魅力です。価格は2,600円、容量は30mlとなっています。

どちらも肌をすこやかに整えながら、キメの整ったなめらかな肌へ導くサポートをしてくれます。

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こだわりの処方で肌悩みにアプローチ

アゼライン酸*¹は近年、皮脂が気になる肌のスキンケア成分として注目されています。しかし、水と混ざりにくい性質があり、処方によっては十分な効果を発揮できない場合もあります。

COSRXでは、その特性に着目し、アゼライン酸*¹が力を発揮しやすいクリームタイプを採用。さらに、肌になじみやすい弱酸性のpH設計にこだわることで、気になる部分へしっかり届けやすい処方を実現しました。

また、毛穴をふさぎにくいノンコメドジェニック処方を採用し、ニキビ肌使用適合テストも完了。毎日のケアに取り入れやすい設計となっています。

肌を整える美容成分も配合

メイン成分であるアゼライン酸¹に加え、パンテノール³、5種類のヒアルロン酸⁴、ナイアシンアミド⁵、アルファアルブチン*⁵を配合。うるおいを与えながら肌コンディションを整えます。

使用方法は、集中ケアの場合は洗顔後すぐに米粒程度を気になる部分へ塗布。敏感肌の方や初心者は、フェイスクリーム後に少量を薄くなじませるのがおすすめです。

毛穴や過剰皮脂が気になる肌から、肌荒れ後の赤みやニキビ跡*²による肌印象まで、幅広い肌悩みに寄り添ってくれるアイテムとなっています。

*¹ 整肌成分

*² ニキビ後の乾燥による肌印象のこと

*³ 皮膚コンディショニング剤

*⁴ 保湿成分

*⁵ 整肌成分

まとめ

夏は皮脂や汗の影響で肌トラブルが気になりやすい季節。

COSRXの新作クリームは、アゼライン酸*¹を配合しながらも毎日のスキンケアに取り入れやすく、初心者向けから集中ケア向けまで選べるのが魅力です。

Qoo10メガポセール期間中はお得な価格や豪華なおまけも用意されているので、ニキビや皮脂悩みをケアしたい方はぜひチェックしてみてください♡