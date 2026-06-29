【ジャングリア沖縄】ダイナソーサファリからグルメまで！「大人向け」な新テーマパークを丸ごと体験
YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「意外と良かったジャングリア沖縄！待ち時間や混み具合は実際どうなの？」を公開した。沖縄に新たにオープンしたテーマパーク「JUNGLIA（ジャングリア）」の実際の混雑状況やアトラクション、食事の様子を詳しくレポートしている。
動画では、広大な敷地を持つジャングリアの様々なエリアを散策。最初に体験した「ダイナソーサファリ」は、装甲車で肉食恐竜から逃げるアトラクション。待ち時間は10分程度と短く、自走式で激しく揺れる乗り物に「激しいアトラクションだったね」と興奮した様子を見せた。また、音楽に合わせて楽器を鳴らしながら園内を巡る「タムタムトラム」では、キャストの対応に「すごいホスピタリティを感じました」と絶賛している。
昼食は屋内レストラン「パノラマダイニング」へ。恐竜の骨を模した「ワイルドシュー」や包み焼きのタンドリーチキンなどを堪能し、「思ったよりしっかりしてた」と味を評価。その後は、四輪バギーを運転する「バギーボルテージ」や、レーザー銃で戦う「トレジャーファイト」などのアクティビティにも挑戦し、「大人の力を見せつけられた」と笑いを誘う場面も。さらに、ナビゲーターの演技力が光る「ファインディング ダイナソーズ」や、参加型の「やんばるフレンズ」など、屋内アトラクションも満喫した。
アトラクションからグルメ、夜の花火まで大満足の一日となったジャングリア。「暑さ対策」と「事前準備」を推奨しつつ、時期を外せば快適に楽しめると語っている。沖縄旅行の新たな目的地として、訪れる際の参考にしてみてはいかがだろうか。
動画では、広大な敷地を持つジャングリアの様々なエリアを散策。最初に体験した「ダイナソーサファリ」は、装甲車で肉食恐竜から逃げるアトラクション。待ち時間は10分程度と短く、自走式で激しく揺れる乗り物に「激しいアトラクションだったね」と興奮した様子を見せた。また、音楽に合わせて楽器を鳴らしながら園内を巡る「タムタムトラム」では、キャストの対応に「すごいホスピタリティを感じました」と絶賛している。
昼食は屋内レストラン「パノラマダイニング」へ。恐竜の骨を模した「ワイルドシュー」や包み焼きのタンドリーチキンなどを堪能し、「思ったよりしっかりしてた」と味を評価。その後は、四輪バギーを運転する「バギーボルテージ」や、レーザー銃で戦う「トレジャーファイト」などのアクティビティにも挑戦し、「大人の力を見せつけられた」と笑いを誘う場面も。さらに、ナビゲーターの演技力が光る「ファインディング ダイナソーズ」や、参加型の「やんばるフレンズ」など、屋内アトラクションも満喫した。
アトラクションからグルメ、夜の花火まで大満足の一日となったジャングリア。「暑さ対策」と「事前準備」を推奨しつつ、時期を外せば快適に楽しめると語っている。沖縄旅行の新たな目的地として、訪れる際の参考にしてみてはいかがだろうか。
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