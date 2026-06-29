ムレにくく軽やか！暑い季節を快適に過ごす｢涼ブラ｣シリーズをご紹介

だんだんとあたたかくなり、これからお出かけしたり、旅行したりと計画を立てている方も多いのでは。旅行の際、｢荷物がかさばる、荷物を少なくしたい｣と思ったことはありませんか。今回は、女性なら一度は思ったことがあるであろう下着の荷物問題。荷物もすっきりし、軽く、ムレにくい下着｢涼ブラ｣シリーズを紹介します。

涼ブラ 軽い ムレにくい ハーフトップ×涼パン 軽い ムレにくい スタンダードショーツ

暑い季節のインナー選びで気になるのが、汗によるムレやベタつき。”B.V.D. 涼ブラ ハーフトップ”と”涼パン スタンダードショーツ”は、通気性に優れたメッシュ素材を採用し、風を通しやすくさらりとした着心地を実現したシリーズです。

ブラは約33g(Mサイズ)の軽量設計で、ホックのないハーフトップタイプ。締め付け感を抑えながら身体にやさしくフィットし、毎日快適に着用できます。ショーツも軽やかな素材感とやさしいフィット感で、お腹まわりや脚口への圧迫感を軽減。

上下をセットで着用することで、汗ばむ季節でもムレにくく快適な着用感を全身で実感できます。デイリー使いはもちろん、旅行やウォーキング、リラックスタイムなど、さまざまなシーンで活躍する組み合わせです。

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涼ブラ ホールドタイプ ハーフトップ ブラ×涼パン 軽い ムレにくい スタンダードショーツ

“涼しさだけでなく、バストの安定感も欲しい”という方には、”B.V.D. 涼ブラ ホールドタイプ”と”涼パン スタンダードショーツ”の組み合わせがおすすめです。

通気性と吸水速乾性に優れたメッシュ素材が汗をすばやく逃がし、ムレやベタつきを軽減するため、暑い日や長時間の着用でも快適さが続きます。

ブラはバストをしっかり支えるホールド設計を採用しながらも、軽やかな着け心地を両立。ショーツはやわらかな肌当たりで身体に自然にフィットし、動いても快適なはき心地をサポートします。

上下でコーディネートすれば、機能性と快適性を兼ね備えた夏のインナーとして活躍。通勤や家事、アクティブな外出まで、汗ばむ季節を心地よく過ごしたい方にぴったりのセットです。

風を通すメッシュ素材で、さらっと快適

通気性に優れたメッシュ素材を採用し、汗によるムレやベタつきを軽減。空気が通りやすい構造で、暑い季節でもさらりとした肌触りが続きます。

さらに軽量でやわらかな風合いのため、肌への負担を抑えながら快適にフィット。日常使いはもちろん、長時間の着用や旅行、スポーツなど汗をかきやすいシーンでも、爽やかな着心地をサポートする機能素材です。