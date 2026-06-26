うどん注文で天ぷらもごはんも食べ放題、三世代で楽しめるコスパ抜群のうどん専門店が誕生します。

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オリジン東秀株式会社の新業態「武蔵野うどん小麦晴れ」の新店舗がオープン。

4号店となる「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店」が2026年6月30日（火）に誕生します。

2025年8月に1号店をオープンして以来、圧倒的コスパで話題となってきた同店。

メインのうどんを1杯注文するだけで、60分制の食べ放題（ビュッフェスタイル）が楽しめるスタイルを展開します。

毎日店内で製麺する自家製麺はもちろんおかわり自由！

また専用カウンターに並ぶ種類豊富な天ぷらも、お好みでトッピングし放題。

さらに出汁の旨みが染みた「かしわ飯」や、「カレー」といったごはんものも充実。

〆にはうどん粉スイーツも用意されています。この食べ放題は神内容！

加えて未就学児は無料、小学生は半額で利用できるほか、ベビーフード（食べ放題対象外・別途注文）も用意されており、ファミリー層も来店しやすそう。

ダントツのコスパを誇るうどん食べ放題を、この機会にチェックしてみて。

●店舗概要

店舗名：武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店

オープン日：2026年6月30日（火）

住所：東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木237-3

電話番号：042-588-5131

営業時間：11:00〜22:00（ラストオーダー 21:00）

定休日：不定休

席数：64席（テーブル席54席、カウンター10席）

アクセス：JR五日市線 武蔵引田駅 徒歩約10分

メニュー：かしわ飯、カレー、うどん粉スイーツ（食べ放題内容は日によって異なる場合あり）

※店舗により商品内容、価格が異なる場合があり。品揃えは日によって異なる場合があり。数量限定の商品もあり。ベビーフードは食べ放題メニューの対象外で、席のタブレットより別途注文。未就学児は無料、小学生は半額で利用できる。