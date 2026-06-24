あべのハルカスに見たことないスイーツが勢ぞろい！桃づくしの限定スイーツに沼る「MOMOフェス」6日間を満喫しましょ🍑

桃がおいしい季節が到来♪ おなかいっぱい桃を食べたいなら……大阪に足を運んでみませんか。あべのハルカス近鉄本店では桃が主役のイベント「MOMOフェス」が初開催。

桃が丸ごと乗っかったパフェ、タルト、かき氷など、ここでしかお目にかかれないメニューがわんさか登場しているの〜！

ひと目でテンションがブチ上がってしまうメニューを、一緒にチェックしてみましょうっ。

【どんなイベント？】

2026年6月25日から6月30日までの6日間、あべのハルカス近鉄本店 ウイング館9階催会場で開催される「MOMOフェス」。桃の名産地として知られる岡山県＆和歌山県の桃スイーツをはじめ、圧倒的ビジュアルとおいしさを兼ね備えた18店舗が一堂に会します。しかも……！

・ここでしか味わえない近鉄本店限定品

・売り切れ必至の数量限定・日数限定商品

・大阪の人気カフェ「sugar」がイートインで登場

とプレミア感が満載なのです。

さぁて、どれからいただきましょうかね？

【メニューをチェック】

ここからは注目メニューをチェック♪

トップバッターを飾るのは、近鉄本店限定「岡山白桃もんげぇーパフェ」（3980円）と「岡山白桃ぼっけぇーパフェ」（3000円）。桃が丸ごとドーンと乗っかった（！）桃の名産地である岡山発の桃スイーツです。ひと目見てわかるとおり、迫力が桁違いでしょう？

今回のイベントには、こういった “桃を丸ごと使用したスイーツ” が大集合しております。おなかをたっぷり空かせたうえで挑みましょうね……!!

・＜近鉄本店限定＞「桃ピンス」（4620円）＆「桃丸ごとタルト」（2160円）

・＜近鉄本店限定＞「完熟生桃1玉使用 桃ざんまいパフェ」（1980円）＆「完熟生桃2.5玉使用プレミアム」（2980円）＆「完熟生桃3.5玉使用プラチナム」（3780円）



・＜6月25日・26日限定＞「あら川の桃まるごとパフェ」（2860円）

さらにさらに！

近鉄本店限定メニューとして、クレープとエスプレッソと嵐山「桃とジャスミンメルト」（1601円）、アンプレシオンガトーシュクル「桃のコンポートと宇治抹茶の翠白パフェ」（2200円）などが登場するほか、日にち限定メニューとして桃のアイスや桃のティラミス、桃のドーナツがお目見えします。

そしてイートインコーナーには、大阪・福島の人気カフェ「sugar」が参加ッ！ 山梨県笛吹市のマルミツ農園の桃をたっぷり使用した会場限定パフェ＆ブリュレをいただけちゃうの!!

……とまァ、このように、ほかでは出会えない桃スイーツが大集合しております。自分へのご褒美としてもいいかもしれませんねぇ。

※価格はすべて税込みです。

参照元：あべのハルカス近鉄本店、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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