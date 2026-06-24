ジェラピケカフェ×PEANUTSコラボ再び、眠るスヌーピーのクレープや華やかスムージー
【モデルプレス＝2026/06/24】ジェラート ピケ カフェ（以下ピケカフェ）は、PEANUTS（ピーナッツ）とのコラボレーション第2弾となる【PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE】を2026年7月2日（木）〜8月6日（木）の期間展開。スヌーピーと仲間たちがモチーフの愛らしいスイーツやドリンクが展開される。
【写真】ジェラピケカフェ×PEANUTS第2弾ラインナップ
コラボレーション第2弾では、ピケカフェの世界観に「PEANUTS」のキャラクターたちが散りばめられた、涼やかなコラボスイーツや限定グッズが登場。スヌーピーたちがくつろぐ姿を表現したクレープやスムージー、ジェラートのほか、日常使いしやすいトートバッグが揃う。
涼やかなクレープ「スヌーピー／ひんやりジェラートクレープ」は爽やかなブルーバニラとジューシーなパイナップルの2種のジェラートに、マシュマロのスヌーピーが眠る遊び心あふれる一品。中にはホイップクリーム、カスタード、チョコレートフィアンティーヌ、ベリーコンポートが入り、食感と味わいの変化を楽しめる。
「スヌーピー／ふわしゅわラムネスムージー」は、ひんやりとしたラムネスムージーの上に軽やかなエスプーマを重ねた夏らしい一杯。マシュマロのスヌーピーと星型シュガーがのっている。キャラや仕立ての異なる「チャーリー・ブラウン／ふわしゅわパインスムージー」、「サリー／ふわしゅわストロベリースムージー」もラインナップする。
夏にぴったりのダブルジェラートは、チャーリー・ブラウンとサリーの2種展開。「チャーリー・ブラウン／フレッシュジェラート」はチョコミントとパインミックスの組み合わせで、パイナップル、ピーチ、オレンジの果肉入りでみずみずしい仕上がり。「サリー／フレッシュジェラート」は、あまおう苺を使用したマーブルジェラートとラズベリージェラートの組み合わせ。2種のベリーが織りなすバランスのよいハーモニーが味わえる。
またPEANUTSの仲間たちが家でくつろぐ姿を描いたデザインのカフェトートバッグも3種ラインアップ。コンパクトながらも使い勝手のよいサイズ感でちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍してくれる。
さらにコラボレメニューの取り扱い期間中、表参道ヒルズ店限定で同コラボレーションの世界観を存分に楽しめる店頭特別ラッピング装飾の実施や、店舗限定キャラクターアートラテ（全4種）が登場。暑い季節に好きなキャラクターたちと心地よく楽しむ、特別なコラボレーションを届ける。（modelpress編集部）
期間：2026年7月2日（木）〜8月6日（木）
対象店舗：ジェラート ピケ カフェ全店
【gelato pique cafe】
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・池袋サンシャインシティ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
【gelato pique cafe creperie】
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
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◆ジェラピケカフェでPEANUTSコラボ再び
コラボレーション第2弾では、ピケカフェの世界観に「PEANUTS」のキャラクターたちが散りばめられた、涼やかなコラボスイーツや限定グッズが登場。スヌーピーたちがくつろぐ姿を表現したクレープやスムージー、ジェラートのほか、日常使いしやすいトートバッグが揃う。
涼やかなクレープ「スヌーピー／ひんやりジェラートクレープ」は爽やかなブルーバニラとジューシーなパイナップルの2種のジェラートに、マシュマロのスヌーピーが眠る遊び心あふれる一品。中にはホイップクリーム、カスタード、チョコレートフィアンティーヌ、ベリーコンポートが入り、食感と味わいの変化を楽しめる。
「スヌーピー／ふわしゅわラムネスムージー」は、ひんやりとしたラムネスムージーの上に軽やかなエスプーマを重ねた夏らしい一杯。マシュマロのスヌーピーと星型シュガーがのっている。キャラや仕立ての異なる「チャーリー・ブラウン／ふわしゅわパインスムージー」、「サリー／ふわしゅわストロベリースムージー」もラインナップする。
またPEANUTSの仲間たちが家でくつろぐ姿を描いたデザインのカフェトートバッグも3種ラインアップ。コンパクトながらも使い勝手のよいサイズ感でちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍してくれる。
◆限定店舗での特別コラボ企画も実施
さらにコラボレメニューの取り扱い期間中、表参道ヒルズ店限定で同コラボレーションの世界観を存分に楽しめる店頭特別ラッピング装飾の実施や、店舗限定キャラクターアートラテ（全4種）が登場。暑い季節に好きなキャラクターたちと心地よく楽しむ、特別なコラボレーションを届ける。（modelpress編集部）
期間：2026年7月2日（木）〜8月6日（木）
対象店舗：ジェラート ピケ カフェ全店
【gelato pique cafe】
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・池袋サンシャインシティ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・ソラリアプラザ店
・沖縄アウトレット あしびなー店
【gelato pique cafe creperie】
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
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