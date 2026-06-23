Tシャツ1枚で過ごせる季節がやってきた。今年のキャラT選びでチェックしておきたいのが、人気レディースブランド「SPIRALGIRL(スパイラルガール)」から生まれた公式キャラクターコラボブランド「4GEEKs by SPIRALGIRL(フォーギークス バイ スパイラルガール)」のPEANUTS(ピーナッツ)シリーズ。フロントには大胆なキャラアート、バックには各キャラの「名セリフ」を堂々とプリントした、両面で楽しめる遊び心満載のラインナップをチェックしていこう。

【写真】全5型のフロント＆バックをすべて見る

■「BLEAH!(べーっ！)」が似合いすぎるルーシー

「ルーシーTシャツ」(6600円)


グリーンの「ルーシーTシャツ」(6600円)は、べーっ！っと舌を出した強気なルーシーがフロント。そしてバックにも「BLEAH!(べーっ！)」のひと言。色落ち加工をほどこした深みのあるグリーンだから、皮肉屋らしいメッセージもさらりと着こなせる。

「BLEAH!(ベー！)」のたった一言が、なんともルーシーらしい


■野球少年スタイルのチャーリー・ブラウン、バックは優柔不断な嘆きが…

「チャーリー・ブラウンTシャツ」(6600円)


レッドの「チャーリー・ブラウンTシャツ」(6600円)は、おなじみ野球少年スタイルのフロントが目を引く。バックは「I WAS SUDDENLY OVERCOME BY A BURST OF WISHY-WASHINESS!(突然、優柔不断の波に襲われたんだ！)」と、これまた彼らしい一文がプリントに。パワフルなレッドとメッセージとの落差がたまらない。

「いきなり優柔不断の発作に襲われた！」と、チャーリー・ブラウンらしい嘆きがプリントに


■毛布が手放せない哲学者ライナスの、知的すぎる名セリフ

「ライナスTシャツ」(6600円)


ブルーの「ライナスTシャツ」(6600円)のバックには「I JUST CAN'T BELIEVE THAT RACHEL CARSON WOULD EVER LET HERSELF GET SO UPSET!(レイチェル・カーソンがあんなに動揺するなんて信じられない！)」のメッセージ。レイチェル・カーソンはアメリカの生物学者。8歳児の口から出るとは思えないこの一文が、ライナス好きの心をくすぐる。

8歳児とは思えない知的な一文がプリントされている


■レアキャラ・ピッグペンの誇り高い宣言

「ピッグペンTシャツ」(6600円)


イエローの「ピッグペンTシャツ」(6600円)は、原作でもめったに登場しないレアキャラ、ピッグペンが主役。バックは「I'M A DUST MAGNET!(ぼくは埃の磁石なんだ！)」。外見がどうあろうと、ありのままの自分に揺るぎない誇りを持つピッグペン。その振り切った自己肯定っぷりが、今の時代にやけに刺さる。

「I'M A DUST MAGNET!(ぼくはホコリ磁石！)」と、誇り高い自己宣言が堂々と


■笑い声が背中ではじける、スヌーピー＆ウッドストック

「スヌーピー＆ウッドストックTシャツ」(6600円)


ホワイトの「スヌーピー＆ウッドストックTシャツ」(6600円)は、相棒同士でじゃれ合うフロントがかわいい。バックには「Hee Hee Hee Hee Hee Hee Hee Hee!」と、こぼれるような笑い声が。一番ベーシックに着られる王道の白Tで、デニムにもスカートにもすっとなじむ。迷ったらまずこれ、という安定感がある。

ふたりが笑い続けているような賑やかな笑い声がリズミカルに並ぶ


どの型も、程よくゆったりとしたシルエットで1枚でもインナー使いでもいける。さらっとした着心地はロングシーズン頼れるし、デニム、カーゴパンツ、スカートなど合わせるボトムスを選ばないのもうれしい。フロントのキャラで選ぶのもいいけれど、自分の気分に一番近い“名セリフ”で選ぶ、というのもこのシリーズならではの楽しみ方かも。これらのTシャツはファッション通販サイト「Roomy‘s WEB STORE」で販売中。

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