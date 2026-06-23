スヌーピーだけじゃない、レアキャラ・ピッグペンも参戦！ピーナッツ・ギャングの名セリフTシャツ全5型をチェック
Tシャツ1枚で過ごせる季節がやってきた。今年のキャラT選びでチェックしておきたいのが、人気レディースブランド「SPIRALGIRL(スパイラルガール)」から生まれた公式キャラクターコラボブランド「4GEEKs by SPIRALGIRL(フォーギークス バイ スパイラルガール)」のPEANUTS(ピーナッツ)シリーズ。フロントには大胆なキャラアート、バックには各キャラの「名セリフ」を堂々とプリントした、両面で楽しめる遊び心満載のラインナップをチェックしていこう。
【写真】全5型のフロント＆バックをすべて見る
■「BLEAH!(べーっ！)」が似合いすぎるルーシー
グリーンの「ルーシーTシャツ」(6600円)は、べーっ！っと舌を出した強気なルーシーがフロント。そしてバックにも「BLEAH!(べーっ！)」のひと言。色落ち加工をほどこした深みのあるグリーンだから、皮肉屋らしいメッセージもさらりと着こなせる。
■野球少年スタイルのチャーリー・ブラウン、バックは優柔不断な嘆きが…
レッドの「チャーリー・ブラウンTシャツ」(6600円)は、おなじみ野球少年スタイルのフロントが目を引く。バックは「I WAS SUDDENLY OVERCOME BY A BURST OF WISHY-WASHINESS!(突然、優柔不断の波に襲われたんだ！)」と、これまた彼らしい一文がプリントに。パワフルなレッドとメッセージとの落差がたまらない。
■毛布が手放せない哲学者ライナスの、知的すぎる名セリフ
ブルーの「ライナスTシャツ」(6600円)のバックには「I JUST CAN'T BELIEVE THAT RACHEL CARSON WOULD EVER LET HERSELF GET SO UPSET!(レイチェル・カーソンがあんなに動揺するなんて信じられない！)」のメッセージ。レイチェル・カーソンはアメリカの生物学者。8歳児の口から出るとは思えないこの一文が、ライナス好きの心をくすぐる。
■レアキャラ・ピッグペンの誇り高い宣言
イエローの「ピッグペンTシャツ」(6600円)は、原作でもめったに登場しないレアキャラ、ピッグペンが主役。バックは「I'M A DUST MAGNET!(ぼくは埃の磁石なんだ！)」。外見がどうあろうと、ありのままの自分に揺るぎない誇りを持つピッグペン。その振り切った自己肯定っぷりが、今の時代にやけに刺さる。
■笑い声が背中ではじける、スヌーピー＆ウッドストック
ホワイトの「スヌーピー＆ウッドストックTシャツ」(6600円)は、相棒同士でじゃれ合うフロントがかわいい。バックには「Hee Hee Hee Hee Hee Hee Hee Hee!」と、こぼれるような笑い声が。一番ベーシックに着られる王道の白Tで、デニムにもスカートにもすっとなじむ。迷ったらまずこれ、という安定感がある。
どの型も、程よくゆったりとしたシルエットで1枚でもインナー使いでもいける。さらっとした着心地はロングシーズン頼れるし、デニム、カーゴパンツ、スカートなど合わせるボトムスを選ばないのもうれしい。フロントのキャラで選ぶのもいいけれど、自分の気分に一番近い“名セリフ”で選ぶ、というのもこのシリーズならではの楽しみ方かも。これらのTシャツはファッション通販サイト「Roomy‘s WEB STORE」で販売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■「BLEAH!(べーっ！)」が似合いすぎるルーシー
グリーンの「ルーシーTシャツ」(6600円)は、べーっ！っと舌を出した強気なルーシーがフロント。そしてバックにも「BLEAH!(べーっ！)」のひと言。色落ち加工をほどこした深みのあるグリーンだから、皮肉屋らしいメッセージもさらりと着こなせる。
■野球少年スタイルのチャーリー・ブラウン、バックは優柔不断な嘆きが…
レッドの「チャーリー・ブラウンTシャツ」(6600円)は、おなじみ野球少年スタイルのフロントが目を引く。バックは「I WAS SUDDENLY OVERCOME BY A BURST OF WISHY-WASHINESS!(突然、優柔不断の波に襲われたんだ！)」と、これまた彼らしい一文がプリントに。パワフルなレッドとメッセージとの落差がたまらない。
■毛布が手放せない哲学者ライナスの、知的すぎる名セリフ
ブルーの「ライナスTシャツ」(6600円)のバックには「I JUST CAN'T BELIEVE THAT RACHEL CARSON WOULD EVER LET HERSELF GET SO UPSET!(レイチェル・カーソンがあんなに動揺するなんて信じられない！)」のメッセージ。レイチェル・カーソンはアメリカの生物学者。8歳児の口から出るとは思えないこの一文が、ライナス好きの心をくすぐる。
■レアキャラ・ピッグペンの誇り高い宣言
イエローの「ピッグペンTシャツ」(6600円)は、原作でもめったに登場しないレアキャラ、ピッグペンが主役。バックは「I'M A DUST MAGNET!(ぼくは埃の磁石なんだ！)」。外見がどうあろうと、ありのままの自分に揺るぎない誇りを持つピッグペン。その振り切った自己肯定っぷりが、今の時代にやけに刺さる。
■笑い声が背中ではじける、スヌーピー＆ウッドストック
ホワイトの「スヌーピー＆ウッドストックTシャツ」(6600円)は、相棒同士でじゃれ合うフロントがかわいい。バックには「Hee Hee Hee Hee Hee Hee Hee Hee!」と、こぼれるような笑い声が。一番ベーシックに着られる王道の白Tで、デニムにもスカートにもすっとなじむ。迷ったらまずこれ、という安定感がある。
どの型も、程よくゆったりとしたシルエットで1枚でもインナー使いでもいける。さらっとした着心地はロングシーズン頼れるし、デニム、カーゴパンツ、スカートなど合わせるボトムスを選ばないのもうれしい。フロントのキャラで選ぶのもいいけれど、自分の気分に一番近い“名セリフ”で選ぶ、というのもこのシリーズならではの楽しみ方かも。これらのTシャツはファッション通販サイト「Roomy‘s WEB STORE」で販売中。
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