日々パパさんへの愛が溢れて止まらない猫さん。パパさんにだけ見せる“乙女の顔”が、可愛すぎると反響を呼んでいます！

話題となっている投稿は記事執筆時点で58万回再生を突破し、「めっちゃ乙女だ…ww」「嫁さんがヤキモチ焼くレベルだね」「こっちまでキュンキュンする～」「愛されてるなぁ」といったコメントが寄せられました。

【動画：夫のことが『大好きすぎるネコ』→名前を呼ばれると…完全に『恋する乙女』な反応】

パパさんを愛してやまないうーちゃん

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、パパさんへの愛がダダ漏れなキジトラ猫の「うすくち(うーちゃん)」ちゃんの姿です。

パパさんが大好きすぎて、毎日の行動すべてに好きの気持ちが表れているご様子のうーちゃん。ある日もデスク横にパパさんが設置してくれたというハンモックの特等席から、パソコン作業の様子を見つめていたのだといいます。

愛がダダ漏れな恋する乙女

ママさんが呼ぶと耳や尻尾を動かして反応はしていても、お返事まではしてくれなかったそう。しかし、続けてパパさんが呼んでみたところ…。うーちゃんは目を合わせて、すかさずお返事！全く違う態度を見せたといいます。

しかも、ただお返事をしてくれるだけではありません。目を細めた表情で語尾にハートマークがついているような甘い声を出すうーちゃんは、まるで恋する乙女そのもの。パパさんはもちろんママさんもノックアウトされているようで、確かにこの可愛さはズルいですね。

まるで恋人同士(?)なふたり

それからも構ってもらえる嬉しさからお腹を見せてくねくねしたり、健気に撫でられ待ちをしていたりと、可愛さがとどまることを知らないうーちゃん。パパさんが作業に戻った途端に、充電コードにイタズラをしてしまう小悪魔な一面も！そして最後には、枕と掛け布団を持ってきたパパさんによる寝かしつけで、本当に寝てしまうという微笑ましい姿まで見られたといいます。

ちなみにお返事こそしませんでしたが、うーちゃんはママさんのことも大好き。外出から帰宅すると必ずお出迎えをして、大喜びしてくれるそうですよ。

投稿には「うーちゃん、なんて可愛いの」「見事なまでの泥棒猫w」「瞳の奥に♡が見える！ママさんもうかうかしてられませんな！w」「お返事の声が可愛すぎるぅ！！」「観てる方がニタニタしてしまう」「寝かしつけられてたところに思わず吹き出してしまいましたw」「主様が羨ましいです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、個性豊かで可愛い3ニャンズとご夫婦の日常の様子が投稿されています。パパさんとうーちゃんのラブラブっぷりも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。