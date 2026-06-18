【かっぱ寿司】6月18日から「初夏の極旨ネタ祭り」開催中。「天然旬あじ」は110円で登場。

かっぱ寿司は、2026年6月18日から、期間限定フェア「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を開催しています。7月8日までの予定です。

「光物3貫食べ比べ」など初夏の味が多数登場

グッと気温が上がり、さっぱりとしたお寿司が食べたくなる初夏のこの時期に、かっぱ寿司から満を持して登場するのは、鮮度にこだわった「焼津港水揚げ一本釣りかつお」と、今が旬の「天然旬（とき）あじ」です。

また、さわやかな「香味野菜仕立て」、初夏によく合う「光物3貫食べ比べ」、フェア商品が1皿で味わえる「初夏の旨ネタ5貫」と、この時期だけのラインアップをお値打ちに堪能できます。

・焼津港水揚げ 一本釣りかつお 2貫140円

一本釣りならではの新鮮さと、上質な赤身のすっきりとした旨みを楽しめます。店内で丁寧に切り付けした一本釣りかつおに、ショウガと青ネギをトッピングしています。

・焼津港水揚げ 一本釣りかつお 香味野菜仕立て 2貫160円

鮮度の高い一本釣りかつおに、大葉や玉ねぎ、ガーリックチップを合わせ、さわやかな香りと小気味の良い食感に仕上がっています。

・天然 旬（とき）あじ 1貫110円

最も脂ののった五島・対馬海域で獲れた天然アジに、振り塩で素材本来の旨みを引き出し、ショウガの風味と合わせた1皿です。

・天然 旬あじ塩炙り 1貫110円

天然旬あじを店内で直火炙りにし、脂の旨みをさらに凝縮。さっぱりと味わえるようレモンが添えられた、夏ならではの一品です。

・光物3貫食べ比べ 3貫280円〜

天然旬あじ、〆いわし、とろ〆さばが1皿に。さっぱりとした味わいを食べ比べてみてください。

・胡麻とたっぷり青葱の旨ネタ3貫 3貫330円〜

大切りサーモン、生えび、生たこが一度に堪能できます。胡麻の風味と青ネギがたっぷりとトッピングされ、薬味のさわやかな香りと旨みが相性ぴったりです。

・北海道産ほたて 2貫430円〜

豊かな北海道の海で育まれた、甘みと濃厚なコクが特長の厳選ほたてを店内で丁寧に切り付けています。ぷりぷりとした食感を楽しめます。

・初夏の旨ネタ5貫 5貫580円〜

焼津港水揚げ 一本釣りかつお、天然旬あじ、胡麻とたっぷり青葱の大切りサーモン、生たこ、倍盛り！釜揚げしらす大葉包み、フェア商品の旨ネタが一堂に会する豪華な盛り合わせです。

一部改装中の店舗では実施しません。天候および入荷状況、売れ行きなどによって期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。時期や店舗によって価格が異なります。デリバリーでの販売はありません。

「焼津港水揚げ一本釣りかつお」の販売期間中は、定番商品「国産炭焼きかつおたたき 各種」の販売は休止します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部