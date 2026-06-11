ジョンマスターオーガニックのカッサブラシ登場！頭皮をほぐして美髪ケアを叶える新習慣

毎日のヘアケアをワンランクアップしたい方に注目の新アイテムが登場します。ジョンマスターオーガニックから2026年6月18日（木）に発売される「スキャルプスチールピンブラシ」は、頭皮を心地よく刺激しながらブラッシングできるカッサブラシ。自宅にいながらヘッドスパのようなリラックス感を楽しめるだけでなく、美しい髪を育む頭皮環境づくりもサポートしてくれます。忙しい毎日だからこそ、手軽に取り入れられる頭皮ケアを始めてみませんか♪

頭皮から美髪を育む新発想ブラシ

ジョンマスターオーガニックが発売する「スキャルプスチールピンブラシ」は、税込4,950円で登場します。

長さのあるスチールピンとやわらかなクッションを採用し、頭皮をしっかり捉えながらやさしくブラッシングできる設計が特徴です。

ピン先は丸く加工されているため頭皮を傷つけにくく、多い髪でも頭皮までしっかり届きます。

さらに、髪が絡みにくいよう工夫された178本のピンを配置。毛流れを整えながら頭皮をマッサージすることで、ハリやコシのある健やかな髪の土台づくりをサポートします。

年齢とともに髪のボリューム感やツヤが気になり始めた方にもおすすめのアイテムです。

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自宅で楽しむヘッドスパのような心地よさ

スチール製ピンならではのひんやりとした感触も魅力のひとつです。ブラシを頭皮に沿って滑らせることで、すっきりとした爽快感を味わえます。

また、やわらかなクッションが頭皮のカーブにフィットし、凝り固まった頭皮をやさしくほぐします。

ブラシで軽くタッピングすると、まるでヘッドスパを受けているような心地よい刺激を体感できるのもポイント。

日々のブラッシング時間をリラクゼーションタイムへと変えてくれるため、仕事や家事で疲れた日のセルフケアにもぴったりです。

頭皮用美容液や育毛剤と併用することで、毎日のスカルプケアをより充実させることができます。

入浴前のブラッシングで髪への負担を軽減

シャンプー前のブラッシングには、髪や頭皮に付着したほこりや汚れを落としやすくする役割があります。

絡まった髪のまま洗髪すると、泡立ちが悪くなったり摩擦によるダメージが生じたりすることもありますが、事前にブラッシングすることで髪への負担を軽減できます。

スキャルプスチールピンブラシは、どんな髪質でもほぐしやすいピン配置を採用。頭皮や髪の細かな汚れをかき出しながら絡まりを整え、洗髪時の摩擦ダメージを抑えます。

さらにスチール製ピンはブラッシング時に発生しやすい静電気も抑制。乾燥によるパサつきや広がりが気になる季節にも頼れる存在になりそうです。

毎日の頭皮ケアをもっと手軽に

頭皮環境を整えることは、美しい髪を育むための大切な第一歩。

ジョンマスターオーガニックの「スキャルプスチールピンブラシ」は、ブラッシングしながら頭皮ケアとリラックスタイムを同時に叶えてくれる注目アイテムです。

毎日の習慣に取り入れれば、頭皮も気分もすっきりリフレッシュ♡ヘアケアを見直したい方や、自宅で本格的なスカルプケアを楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。