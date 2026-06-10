40歳・笹本玲奈、第2子出産を報告 舞台の千秋楽後に「この場をお借りしてご報告させて頂きます」
俳優の笹本玲奈（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。
【写真】舞台の千秋楽後に…第2子出産を報告した40歳・笹本玲奈
笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と書き出し「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。 無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます」と伝えた。
「年内また新しい作品のご報告もあると思います。ぜひ楽しみにお待ち下さい。今度ともどうぞよろしくお願いします。笹本玲奈」と結んだ。
笹本は、1998年に13歳でミュージカル『ピーターパン』に主演デビューし、2002年までと10年の6年にわたり主役を務めた。その後、『レ・ミゼラブル』や『ミス・サイゴン』など大作ミュージカルに出演。07年には最年少で「菊田一夫演劇賞」を受賞したほか、08年の主演ミュージカル『ウーマン・イン・ホワイト』（07年公演）は「読売演劇大賞」の「優秀女優賞」と「杉村春子賞」をダブル受賞した。今年1月に一般男性（35）と結婚し、5月に事務所を通じ妊娠を発表。17年10月に第1子出産を報告していた。
【写真】舞台の千秋楽後に…第2子出産を報告した40歳・笹本玲奈
笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」と書き出し「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。 無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます」と伝えた。
笹本は、1998年に13歳でミュージカル『ピーターパン』に主演デビューし、2002年までと10年の6年にわたり主役を務めた。その後、『レ・ミゼラブル』や『ミス・サイゴン』など大作ミュージカルに出演。07年には最年少で「菊田一夫演劇賞」を受賞したほか、08年の主演ミュージカル『ウーマン・イン・ホワイト』（07年公演）は「読売演劇大賞」の「優秀女優賞」と「杉村春子賞」をダブル受賞した。今年1月に一般男性（35）と結婚し、5月に事務所を通じ妊娠を発表。17年10月に第1子出産を報告していた。