【松屋】新発売の「ネオトマトごろごろチキンカレー」が最大100円オフ！ アプリでクーポン配信中《6月16日10時まで》

松屋フーズは、2026年6月9日から「ネオトマトごろごろチキンカレー」を、全国の松屋で販売を開始しました（一部店舗を除く）。

また、松屋フーズの公式アプリで最大100円引きになるクーポンを16日10時まで配信しています。

優しいのにスパイシーな、新世代のトマトカレー

大きなチキンが入った、大人気のごろチキシリーズに、暑い季節にピッタリの「ネオトマトごろごろチキンカレー」が仲間入りしました。

ココナッツミルクの優しい味わいと、トマトの酸味が合わさり、口いっぱいに豊かな香りが広がったあとには、スパイシーな後味が突き抜けます。これまでのトマトカレーとはひと味違った味わいです。

「ネオトマトごろごろチキンカレー」のほかに、シンプルな「ネオトマトカレー」や「ネオトマトカレギュウ」なども登場しています。

・ネオトマトごろごろチキンカレー（1050円）

・ネオトマトカレー（680円）

・ネオトマトカレギュウ（950円）

・ネオトマトチーズカレー（880円）

・ネオトマトハンバーグカレー（890円）

いずれもテイクアウト可能ですが、みそ汁は別途料金が必要です。

6月16日10時までは、最大100円引きになるお得なクーポンを配信しています。

お得なクーポンを配信中の公式アプリはこちらからダウンロードできます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部