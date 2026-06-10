【松屋】新発売の「ネオトマトごろごろチキンカレー」が最大100円オフ！ アプリでクーポン配信中《6月16日10時まで》
松屋フーズは、2026年6月9日から「ネオトマトごろごろチキンカレー」を、全国の松屋で販売を開始しました（一部店舗を除く）。
また、松屋フーズの公式アプリで最大100円引きになるクーポンを16日10時まで配信しています。
優しいのにスパイシーな、新世代のトマトカレー
大きなチキンが入った、大人気のごろチキシリーズに、暑い季節にピッタリの「ネオトマトごろごろチキンカレー」が仲間入りしました。
ココナッツミルクの優しい味わいと、トマトの酸味が合わさり、口いっぱいに豊かな香りが広がったあとには、スパイシーな後味が突き抜けます。これまでのトマトカレーとはひと味違った味わいです。
「ネオトマトごろごろチキンカレー」のほかに、シンプルな「ネオトマトカレー」や「ネオトマトカレギュウ」なども登場しています。
・ネオトマトごろごろチキンカレー（1050円）
・ネオトマトカレー（680円）
・ネオトマトカレギュウ（950円）
・ネオトマトチーズカレー（880円）
・ネオトマトハンバーグカレー（890円）
いずれもテイクアウト可能ですが、みそ汁は別途料金が必要です。
6月16日10時までは、最大100円引きになるお得なクーポンを配信しています。
お得なクーポンを配信中の公式アプリはこちらからダウンロードできます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部