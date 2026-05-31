【魔法の姉妹ルルットリリィ】ネコで繋がる『おそ松さん』コラボイラスト公開！
TOKYO MXほかにて放送中の、ぴえろ魔法少女シリーズ最新作、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』。TVアニメ『おそ松さん』とのコラボレーションが実現。コラボイラストが公開された。
＞＞＞コラボイラストやぴえろ魔法少女シリーズをチェック！（写真11点）
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、TVアニメ『おそ松さん』とTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のコラボレーションが実現。
TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜
2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに『おそ松さん』6周年を記念して、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。
2025年7月から9月TVアニメ『おそ松さん』第4期が放送され、毎週Xでトレンド入りを果たした（現在は放送終了）。2025年10月6日でTVアニメ10周年を迎え、更なる展開が期待される。
公開されたのは、『おそ松さん』に登場するネコ好きの一松と、『魔法の姉妹ルルットリリィ』に登場するネコのような生きもの・うぐいすとあずきが描かれた、 "ネコ" つながりのコラボイラスト。
『おそ松さん』に登場する一松は、皮肉屋でネコ好きの6つ子の四男。『魔法の姉妹ルルットリリィ』のキャラクター・うぐいすとあずきは、ネコのような生きもので、主人公の野々山姉妹を見守る存在として物語に登場している。
自身の膝の上にうぐいすとあずきを乗せ、幸せそうな表情の一松が描かれた、心温まる一枚となっている。
「クズな6つ子」が主役のギャグアニメ『おそ松さん』と、ぴえろ魔法少女シリーズ最新作『魔法の姉妹ルルットリリィ』。ジャンルの異なる両作品が、 "ネコ" をきっかけにコラボレーションした、両作品の個性が交差する特別なビジュアルとなっている。
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
＞＞＞コラボイラストやぴえろ魔法少女シリーズをチェック！（写真11点）
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜
2018年3月まで第2期を放送、2019年3月15日には劇場版『えいがのおそ松さん』を公開し、2020年10月〜2021年3月までテレ東ほかにてTVシリーズ第3期が放送。さらに『おそ松さん』6周年を記念して、2022年7月には『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』、2023年7月には『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会〜』が全国公開された。
2025年7月から9月TVアニメ『おそ松さん』第4期が放送され、毎週Xでトレンド入りを果たした（現在は放送終了）。2025年10月6日でTVアニメ10周年を迎え、更なる展開が期待される。
公開されたのは、『おそ松さん』に登場するネコ好きの一松と、『魔法の姉妹ルルットリリィ』に登場するネコのような生きもの・うぐいすとあずきが描かれた、 "ネコ" つながりのコラボイラスト。
『おそ松さん』に登場する一松は、皮肉屋でネコ好きの6つ子の四男。『魔法の姉妹ルルットリリィ』のキャラクター・うぐいすとあずきは、ネコのような生きもので、主人公の野々山姉妹を見守る存在として物語に登場している。
自身の膝の上にうぐいすとあずきを乗せ、幸せそうな表情の一松が描かれた、心温まる一枚となっている。
「クズな6つ子」が主役のギャグアニメ『おそ松さん』と、ぴえろ魔法少女シリーズ最新作『魔法の姉妹ルルットリリィ』。ジャンルの異なる両作品が、 "ネコ" をきっかけにコラボレーションした、両作品の個性が交差する特別なビジュアルとなっている。
（C）赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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