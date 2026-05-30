【エージェント美浪】Mission7で美浪がナイトセブンティーンに擬装！
東映特撮ファンクラブ（TTFC）で配信中のTTFCオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』が、明日5月31日（日）配信のエピソードより「Mission7」に突入。「Mission6」でドリームラーニングを習得することが出来なかった美浪（演：八木美樹）が、「Mission7」でついにナイトセブンティーンに擬装。さらに、ねむ（演：堀口真帆）とジーク（演：天野浩成）も登場して新展開を迎える。
＞＞＞ナイトセブンティーンや場面カットなどをチェック！（写真6点）
いよいよ明日5月31日（日）から『エージェント美浪』の「Mission7」がスタート。公開中の予告映像では、美浪が莫たちと同じようにエージェントの姿となって激しいアクションを披露。ナイトセブンティーンに擬装し、ボムナイトメアと激しい戦闘を繰り広げているシーンまでインサート。短い予告映像に詰め込まれた「Mission7」の見どころが、SNS等でも大きな話題になっている。
さらに『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編ではお馴染みの、ねむ（演：堀口真帆）とジーク（演：天野浩成）も登場。二人がどのように美浪と関わるのかにも注目だ。
「Mission6」ではドリームラーニングを習得することができず、ナイトメアと戦う力を手に入れられなかった美浪。「Mission7」では、どのような経緯でナイトセブンティーンに擬装できるようになるのか？ ねむとジークは物語のどのような鍵を握っているのか？ さらなる次元へと進む美浪のミッションをお見逃しなく。
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』の「Mission7-1」は、明日5月31日（日）午前9時30分からTTFCにて会員見放題配信開始。新展開に乞うご期待。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2025 テレビ朝日・ADK EM・東映
いよいよ明日5月31日（日）から『エージェント美浪』の「Mission7」がスタート。公開中の予告映像では、美浪が莫たちと同じようにエージェントの姿となって激しいアクションを披露。ナイトセブンティーンに擬装し、ボムナイトメアと激しい戦闘を繰り広げているシーンまでインサート。短い予告映像に詰め込まれた「Mission7」の見どころが、SNS等でも大きな話題になっている。
さらに『仮面ライダーゼッツ』テレビシリーズ本編ではお馴染みの、ねむ（演：堀口真帆）とジーク（演：天野浩成）も登場。二人がどのように美浪と関わるのかにも注目だ。
「Mission6」ではドリームラーニングを習得することができず、ナイトメアと戦う力を手に入れられなかった美浪。「Mission7」では、どのような経緯でナイトセブンティーンに擬装できるようになるのか？ ねむとジークは物語のどのような鍵を握っているのか？ さらなる次元へと進む美浪のミッションをお見逃しなく。
『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTERS SUBSTORY エージェント美浪』の「Mission7-1」は、明日5月31日（日）午前9時30分からTTFCにて会員見放題配信開始。新展開に乞うご期待。
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