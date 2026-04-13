人には相談しにくいデリケートゾーンの悩みや心身のゆらぎ。フェムケアアイテムを！

デリケートゾーン、胃もたれ、心身の疲労、お疲れ肌といった、忙しい毎日の中で感じやすいさまざまなカラダの悩み。そんな不調を手軽にケアできる、注目のアイテムをご紹介します。今回は、ゆらぎにアプローチするフェムケアアイテム編。

人にはなかなか相談しにくいデリケートゾーンのお悩みや心身のゆらぎは、フェムケアアイテムに頼るのがおすすめ。

「デリケートゾーンの経皮吸収率は腕の約42倍といわれているので、刺激の弱いものを取り入れて。特にいま注目されているのは、乳酸菌。雑菌の繁殖や感染症を防いでくれるといわれています。また、心身のゆらぎにはインナーケアも大切。私はエクオールを摂取することで、朝の目覚めがよくなった気がしますが、効果の感じ方は人それぞれ。ホルモンバランスがゆらいでいるなと感じたら、使いやすいものから試してみて」

大塚製薬「トコエル」

女性特有のリズムに着目。月経前を優しくサポート

月経前の心とカラダにアプローチするビタミンEのγ-トコフェロールやγ-トコトリエノール、女性をサポートするエクオールなどを含有。1袋3粒×7袋（7日分） \1,296（大塚製薬〈トコエル〉 TEL. 0120-008018）

注目成分

γ-トコフェロール、γ-トコトリエノール

RACINÉ「core serum medical」

デリケートゾーンの不快感を根本からケア

膣内のバリア機能を整えるラクトバチルス乳酸菌培養液や美容成分を配合した膣用ジェル。ニオイやおりもの、かゆみなどの悩みに。［管理医療機器］1.7g×3本入り \3,080（RACINÉ）

注目成分

乳酸菌

LABiOME「バリアビオソープ」

泡立て不要のジェルで、摩擦を抑えながらケア

乳酸菌（乳酸桿菌〈潤い成分〉）配合のとろみのあるジェルが、潤いを守りながらニオイや不快感の要因にもなりえる汚れをオフ。弱酸性処方で、やさしく肌環境を整える。清々しいフローラルの香り。180ml \1,320（ロート製薬 TEL. 0120-280-610）

注目成分

乳酸菌

ファヴィナス「エクオールプラチナ」

ゆらぎやすい女性のお守りサプリメント

女性ホルモンに似た働きを持つ成分のエクオールのほか、コラーゲンペプチド、GABA、ビタミンB群など、働き盛りの女性に必要な栄養素をまとめて摂取できる。60粒（30日分） \2,678（富士薬品 TEL. 048-648-1118）

注目成分

エクオール

教えてくれた人

鵜飼恭子

美容誌編集を経て、現在は美容ジャーナリストとして活動。美容・健康・フェムケアなどあらゆる分野のトレンドに精通し、メディアや企業で美容アドバイスやセミナーを開催。香りで心とカラダの状態を読み解く“香り診断”も好評で、不定期でイベントを行う。