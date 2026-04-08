皇族の身辺警護などにあたる皇宮警察で、2つの要職が現在、空席となっていることが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】「えり元にあしらった花びらが風にふわりと揺れて」純白ドレスで笑顔の雅子さま、愛子さまと佳子さまは華やかな振袖姿で…麗しき“皇室の女性たち”の写真をすべて見る（写真多数）

3月31日に発令された年度替わりの人事で、4つある護衛署のうち、吹上護衛署（皇居内）と京都護衛署（京都御苑内）の警備課長ポストが「欠員」、すなわち空席となっていることが判明した。

「これは異常事態です」「昨年から2年連続で…」

皇宮警察の関係者が語る。

「警備はまさに皇宮警察の主務であり、各署の責任者である警備課長は実務を取り仕切る中心的存在です。これは異常事態です。しかも、実は欠員となったのは今年だけではなく、昨年から2年連続なのです」

皇宮警察本部の広報に問い合わせると、欠員となっていることを認めた。ではなぜ、異例の空席が続くのか。背景として組織内でささやかれているのは、「皇族との関係」だった――。



2025年1月の一般参賀 ©文藝春秋

4月8日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」では、皇宮警察の知られざる内情、秋篠宮家の担当者が守るルール、相次ぐ退職者の存在について詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月16日号）