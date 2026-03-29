【明日なに着る？】自動的にスタイルがよく見える「細くも太くもない」パンツ





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

見た目のよさ、過ごしやすさ、靴との相性。スタイルを確立するうえで軸となるのは、トップスよりもボトム。どんな予定やシチュエーションにもパーフェクトに立ち回ってくれる、バランス感覚に優れた新しいパンツをご紹介。





ボリュームのある腰まわりが気になる部分をごまかしつつ、メンズのようにタフな出で立ちに。コシのある地厚な生地感に加えて、ハイウエスト部分に入れたツータックで自然な立体感を保ち、こっくりとした色合いも間のびしない。ヒールともスニーカーともバランスが整う、広がりすぎないすそ幅もポイント。





【POINT】濃度を上げた暖色どうしで、スポーティな装いを大人っぽく。過ごしやすいアイテムだけでも、穏やかな品のよさをまとえるのも濃ブラウンの魅力。隙間からのぞく程度に効かせたシアーな赤Tが、色気をひとさじ。





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