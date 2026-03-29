元NMB48でタレントの渋谷凪咲さん（29）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。シースルーデザインの黒いロングドレス姿を披露した。

シアー感のある黒ドレスで

渋谷さんは、「鈴木雅之さん#ビルボードライブ東京『 MARTINI DUET DELUXE NIGHT 』出演させていただきました」と報告し、シアー感のある黒ドレスショットやブラウンのタイトドレスを着こなす姿など9枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、袖やデコルテ部分がシースルーデザインになった黒いロングドレスを着用。体の前で腕を絡めてポーズをとり微笑んでいた。

3枚と4枚目では、全身ショットを披露。5枚目では、フリルがデザインされたブラウンのタイトなドレスを着用。アクセサリーに手を添えて微笑んでいた。7枚目と8枚目では、美スタイルが際立つ全身ショットを披露していた。

この投稿には、「めっちゃ可愛い」「ずっと見ていたい」「可愛すぎてヤバい」「大人っぽくて綺麗」「たまらなく可愛い」「超絶カワイイ！！」といったコメントが寄せられていた。