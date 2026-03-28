開催：2026.3.28

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 5 - 1 [ガーディアンズ]

MLBの試合が28日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。

1回表、2番 チェース・デローター 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 SEA 0-1 CLE

4回裏、8番 コール・ヤング 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでマリナーズ得点 SEA 3-1 CLE

6回裏、6番 ルーカス・レイリー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-1 CLE

試合は5対1でマリナーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでマリナーズは1勝1敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方ガーディアンズは1勝1敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 14:06:22 更新