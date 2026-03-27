SixTONESのジェシー・田中樹・森本慎太郎が3月27日に放送されるTBS系『オオカミ少年』特別版 超体感スポーツパーク『スポッパ』公式Xに登場。オフムービーが続々と公開されている。

【動画】ジェシー・田中樹・森本慎太郎のスタイル抜群『スポッパ』オフムービー①②

■ワードウルフに挑戦するメンバーのスタイルに注目が殺到

スタジオがまるごと遊べる競技場となり、豪華ゲスト同士が対決する『スポッパ』。ジェシー・田中・森本は、谷まりあ、屋敷裕政（ニューヨーク）と共に『スポッパ』チームとして出演する。

オフムービーでは、5人がワードウルフ（動画のテロップで出たルールは“2分間の会話を通じて「大多数とは異なるお題」を持つ少数派を探し出す、人狼ゲームに似た会話型推理ゲーム”）に挑戦。

全員がスポーティーな赤を基調としたジャージ姿で登場。ジェシーは赤インナーにグレージャージ、田中は赤ジャージでファスナーをあけてインナーの白Tシャツを見せており、森本はグレーのボトムスに赤ベスト＆白Tシャツ姿。谷は赤シャツにピンクのパーカーを羽織り、屋敷は黒×赤の羽織姿。

まずは頭上に表示されたルールのテロップを指すように上を指さす4人と、田中だけあえて下を指す様に、テロップが“反抗期？？”とツッコミを入れ、ジェシーが「これ、（テロップで）あなたの住所出るよ」とジョークを飛ばし、今度はジェシーに対しテロップが“見せられないよ”とツッコミ。

視聴者には少数派の“ワードウルフ”が誰なのかが明かされ、お題は“卒業式”、田中だけが“入学式”と映し出される。田中が「こんぐらいの時期ですよね」と言うと全員が頷き、ここまでは一致モード。しかし、イメージを谷が「うえーん」と泣き顔で表現すると、田中だけが不思議そうな表情に（！？）

すると森本が「僕は『うえーん』のタイプじゃなかったですね」と言い、田中も「俺もワクワク派というか」と畳み掛け、ジェシーも「その気持ちもわかる」と、ワードウルフが誰なのかわからなくなる展開に。

田中が「誰かが斬り込んだほうがいいのかな？」と言うと、森本が「声出すタイミングとかね。緊張したりしませんでした？」と問いかけると、屋敷は頷きながら「谷さんは？」と、どうも谷を怪しんでいるようにツッコミ。田中も「谷さんがちょっとズルいんだよなあ」と言うと、ジェシーは「樹もねえ？」とズバリ。谷が「家族は？」と切り込むと、田中は「別に、兄弟も多いし…」とあっさり。

2分が過ぎ、それぞれがワードウルフだと思う人を指す場面では、なんと田中だけが自分自身を指し、森本・ジェシー・屋敷が谷、谷がジェシーを指すという展開に！最終的に田中だと明かされると「あ～」と納得の表情を浮かべる5人だった。

コメント欄には「ワードウルフ面白かった！」という感想の一方で、「SixTONESのスタイルがよすぎる」と話題に。「ジェシーの脚が長すぎる」「慎太郎の半袖から伸びるたくましい腕が気になる」「樹の顔ちっさ！」「3人がスタイルおばけでメロい」「何頭身ですか！？」などといったファンの声が続々と到着している。

さらに、同じコーデ＆場所で、「（賞金の）100万円マジで獲りにいきます」と意気込むコメント動画も公開されている。

■ジェシー・田中・森本・谷・屋敷『スポッパ』オフムービー

■『スポッパ』意気込み動画