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脱・税理士の菅原氏が定期贈与の誤解を一刀両断！『子どもや孫に毎年贈与しても問題なし！定期贈与で課税されない理由を解説します。』

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『子どもや孫に毎年贈与しても問題なし！定期贈与で課税されない理由を解説します。』では、脱・税理士の菅原氏が、日常的に誤解されやすい税務の論点を整理している。



中でも焦点となるのが「定期贈与」の考え方だ。毎年同じ金額を渡していると、それだけで課税対象になるのではないかという不安は根強い。しかし菅原氏は、この認識を明確に否定する。



重要なのは金額の一致ではなく、事前の約束の有無であるという点だ。例えば「毎年同額を渡す」とあらかじめ取り決めている場合や、総額を分割して渡す契約が存在する場合は定期贈与と判断される。一方で、その年ごとの判断で結果的に同額が続いているだけであれば、性質は大きく異なるとされる。



この違いは形式ではなく、実態に基づく判断である。来年の金額が未確定である状態が維持されているかどうかが、重要な分岐点となる。



さらに動画では、未成年への贈与に関する実務的な扱いにも触れている。契約書の署名を親が代理で行うことや、一定年齢まで親が資産管理を担うことについても整理されており、制度上の許容範囲が示される。



一方で、視点は贈与にとどまらない。YouTube活動における経費計上の可否についても議論が展開される。ここで提示されるのが「費用収益対応の原則」である。収益と対応しない支出は原則として経費にならないという基本原則だ。



ただし、将来的な収益化を前提とした継続的な活動であれば、単純な趣味とは区別される可能性がある。活動の頻度や目的、継続性がどのように説明できるかが判断の鍵となる。



このように本動画は、単なる知識の羅列ではなく、税務判断の軸を示す構成となっている。表面的なルールではなく、背景にある考え方を押さえることで、個別のケースにも応用が可能となる点が特徴的である。



細かな条件や具体的な判断の分かれ目については、動画内でのやり取りの中に散りばめられている。文章だけでは拾いきれないニュアンスも含め、全体像を把握する上で重要な材料となる。