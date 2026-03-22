「うますぎ笑」「マジ魔法」三笘薫が魅せた“異次元ドリブル”！ 復帰即キレキレで決定機演出に称賛の声「逆サイドには久保がいるって…」
三笘薫が、復帰戦で“らしさ全開”のキレキレドリブルを披露し、ファンを沸かせた。
ブライトンは現地３月21日、プレミアリーグ第31節でリバプールとホームで対戦。ダニー・ウェルベックの２ゴールで２−１の勝利を収めた。
前々節のアーセナル戦で左足首を痛め、前節を欠場していた三笘は76分から途中出場。いきなり違いを見せつける。
77分、速攻の流れから左サイドでボールを受けると、緩急をつけたドリブルで一気に加速。右足アウトでカットインし、相手２人の間をすり抜けてペナルティエリア内に侵入。そのまま縦に突破してゴール前へ運び、最後は丁寧な折り返しで決定機を演出した。しかし、ジャック・ヒンシェルウッドのシュートはミートせず、得点にはつながらなかった。
それでも、この圧巻のプレーにはSNS上で以下のように称賛の声が上がった。
「うますぎ笑」
「キレが凄い」
「後半から三笘来るの怖すぎる」
「復帰早々のクオリティじゃないんよ」
「DFとしてはたまったもんじゃない」
「プレミアなのに１人スピード感が違ってた」
「シュートが酷いｗ」
「このパスならシュートは枠に飛ばしてほしい」
「決めてほしかった」
「シンプルなドリなのに抜けるのマジ魔法」
「この逆サイドには久保がいるって日本やっぱりすごい」
「完全に次元が違う」
「やっぱ別格」
短い出場時間ながら、存在感を放った28歳の日本代表ドリブラー。コンディションに問題がないことを示すには、十分すぎるパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が復帰戦でいきなり魅せた別格ドリブル！
ブライトンは現地３月21日、プレミアリーグ第31節でリバプールとホームで対戦。ダニー・ウェルベックの２ゴールで２−１の勝利を収めた。
前々節のアーセナル戦で左足首を痛め、前節を欠場していた三笘は76分から途中出場。いきなり違いを見せつける。
77分、速攻の流れから左サイドでボールを受けると、緩急をつけたドリブルで一気に加速。右足アウトでカットインし、相手２人の間をすり抜けてペナルティエリア内に侵入。そのまま縦に突破してゴール前へ運び、最後は丁寧な折り返しで決定機を演出した。しかし、ジャック・ヒンシェルウッドのシュートはミートせず、得点にはつながらなかった。
それでも、この圧巻のプレーにはSNS上で以下のように称賛の声が上がった。
「キレが凄い」
「後半から三笘来るの怖すぎる」
「復帰早々のクオリティじゃないんよ」
「DFとしてはたまったもんじゃない」
「プレミアなのに１人スピード感が違ってた」
「シュートが酷いｗ」
「このパスならシュートは枠に飛ばしてほしい」
「決めてほしかった」
「シンプルなドリなのに抜けるのマジ魔法」
「この逆サイドには久保がいるって日本やっぱりすごい」
「完全に次元が違う」
「やっぱ別格」
短い出場時間ながら、存在感を放った28歳の日本代表ドリブラー。コンディションに問題がないことを示すには、十分すぎるパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が復帰戦でいきなり魅せた別格ドリブル！