復帰戦で圧巻のドリブルを披露した三笘。(C)Getty Images

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　三笘薫が、復帰戦で“らしさ全開”のキレキレドリブルを披露し、ファンを沸かせた。

　ブライトンは現地３月21日、プレミアリーグ第31節でリバプールとホームで対戦。ダニー・ウェルベックの２ゴールで２−１の勝利を収めた。

　前々節のアーセナル戦で左足首を痛め、前節を欠場していた三笘は76分から途中出場。いきなり違いを見せつける。

　77分、速攻の流れから左サイドでボールを受けると、緩急をつけたドリブルで一気に加速。右足アウトでカットインし、相手２人の間をすり抜けてペナルティエリア内に侵入。そのまま縦に突破してゴール前へ運び、最後は丁寧な折り返しで決定機を演出した。しかし、ジャック・ヒンシェルウッドのシュートはミートせず、得点にはつながらなかった。
 
　それでも、この圧巻のプレーにはSNS上で以下のように称賛の声が上がった。

「うますぎ笑」
「キレが凄い」
「後半から三笘来るの怖すぎる」
「復帰早々のクオリティじゃないんよ」
「DFとしてはたまったもんじゃない」
「プレミアなのに１人スピード感が違ってた」
「シュートが酷いｗ」
「このパスならシュートは枠に飛ばしてほしい」
「決めてほしかった」
「シンプルなドリなのに抜けるのマジ魔法」
「この逆サイドには久保がいるって日本やっぱりすごい」
「完全に次元が違う」
「やっぱ別格」

　短い出場時間ながら、存在感を放った28歳の日本代表ドリブラー。コンディションに問題がないことを示すには、十分すぎるパフォーマンスだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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