¹â»Ô¼óÁê¡Ö¥Û¥ë¥à¥ºÇÉÊ¼¤ÎË¡Åª¸Â³¦¤òÀâÌÀ¡Ä¶âÀµ²¸»á¤È¤Î²ñÃÌ°ÕÍß¤òÅÁÃ£¡×
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ç¤Î·³»öºîÀï¤Ø¤Î»²²Ã²ÄÈÝ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±Æü¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD¡¥C¡¥¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¡¢ÆüËÜ¤Îµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÊÂÐÏÃ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¡Ëµ¡Èù¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É5¥«¹ñ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ·³´Ï¤ÎÇÉ¸¯¤Ê¤ÉºîÀï¤Ø¤Î»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÀ¼¨Åª¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢³¤¶®¤Î°ÂÁ´¹Ò¹Ô¤Î½ÅÍ×À¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿å½à¤Î³°¸òÅª²óÅú¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¸½¹Ô¤ÎÊ¿ÏÂ·ûË¡ÂÎÀ©²¼¤Ç¡¢ÀïÆ®¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë¼«±ÒÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏË¡Åª¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÀâÆÀ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó·³¤Ë¤è¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÊÄº¿¤òºÇ¤â¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºîÀï»²²Ã¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ø¤Î³¤·³´ÏÄú¤ÎÇÉ¸¯¤òµá¤á¤ëÄ¾ÀÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡Ê¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ë»ä¤«¤é¡¢»öÂÖ¤ÎÁá´üÄÀÀÅ²½¤ÎÉ¬Í×À¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ë¤ª¤±¤ë¹Ò¹Ô¤Î°ÂÁ´¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò´Þ¤àÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Ç¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶ÌýÄ´Ã£¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ»º¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤ËÆüÊÆ¤Ç¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ë¸¶Ìý¤òÈ÷Ãß¤¹¤ë¶¦Æ±»ö¶È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä´Ã£Àè¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬ÆüËÜ¤È¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûµë¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾®·¿¥â¥¸¥å¡¼¥ëÏ§¡ÊSMR¡Ë¤Î·úÀß¤ò´Þ¤à¡ØÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ù¤ÎÂèÆó¿Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¤äÃæÅì¾ðÀª¤ò´Þ¤à¸½¾õ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ö°Æ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢³¤ÍÎ¹ÛÊª»ñ¸»¤Î³«È¯Ê¬Ìî¤ÇÎ¾¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡þ¡Ö¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë»á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼ÔÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÆÆü´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤¬¶âÀµ²¸»á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¤¤í¤¤¤í¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ïº£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢ÊÆÆüÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤ÎµÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉý¹¤¯µÄÏÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÎ¾¹ñ¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¶¦Æ±³«È¯¡¦¶¦Æ±À¸»º¤ò´Þ¤áÉý¹¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡Ù¡ÊFOIP¡Ë¤ò¶¦¤ËÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£