【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】「ニア上ズドン」の衝撃スーパーゴール

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが、日韓戦でスーパーゴールを叩き込んだ。2人に囲まれながらも抜き去り、ボックス内の角度のない位置からニア上を撃ち抜いた一撃にファンが衝撃を受けている。

なでしこは日本時間3月18日、AFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と対戦。今大会初失点を喫するも、4ー1で勝利し、2大会ぶりとなるアジア女王に王手をかけた。

序盤から試合を優位に進めた日本は、15分に前線からのプレッシングでボールを奪い、最後はFW植木理子がネットを揺らして先制。続く25分には浜野が魅せる。

左サイドからのクロスが逆サイドに流れ、浜野がボールを追いかける。ペナルティーエリア脇でボールを収めた背番号17だったが、DFチャン・スルギとMFパク・スジョンに素早く寄せられて囲まれた。

しかし浜野は、上手く身体を入れてボールをガードし、反転して2人の間を抜き、ゴールラインと並行にボックス内へと侵入する。そして、相手の寄せが遅れた瞬間、右足を一閃。角度がない位置だったが、強烈なシュートはニア上を通ってネット上部に突き刺さった。

圧巻のゴールに韓国の選手たちは思わずフリーズ。一方、ゴラッソを叩き込んだ浜野は、感情を爆発させ、大きなガッツポーズを見せると、DF高橋はなと抱き合ってゴールの喜びを噛み締めた。感涙しているような表情を見せる浜野のもとに、選手たちが次々と集まり喜びを分かち合った。

SNSで称賛と驚愕の声が続々

衝撃の一発にファンたちもSNSで大盛り上がり。「角度無しゴラッソ」「えっぐ」「えっ？入ったの？」「入るとは思わなかったｗ」「えぐいのきた」「なんてゴールだ」「鳥肌たった」「うそだwサイドネットじゃ無いのかよw」「これはプスカシュ賞」「ちょっとアウトかかってる？」「すごいところ決めたな」「エグいエグいエグい何その角度」など称賛と驚愕の反応が多数寄せられた。

また、「浜野凄かったな、涙出すほど感傷的になっててこっちも泣けた」「どんなときもいつもニッコニコなのにこの顔はびっくりした」「こっちまで泣いちゃうよ」など、浜野が見せた表情に注目したファンの声も見られた。

日本はさらに75分にDF熊谷紗希が今大会初ゴール。78分には大会初失点を喫したものの、81分には高速カウンターを途中出場のFW千葉玲海菜が仕上げて追加点を挙げ、4ー1で勝利した。

なお、決勝は日本時間3月21日の18時キックオフ予定。相手は準決勝で前回王者の中国代表を破った開催国のオーストラリア代表だ。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

