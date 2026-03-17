「にがっ!!」大人はこんな苦いものを飲んでいるのか、と思ったら兄が絶句…危険なペットボトルの中身とは!?【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
『お宅の夫をもらえませんか？』や『田端、明日は売るつもり』などを描く漫画家のみこまる( @micomalu)さんのエッセイ漫画『ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出』を紹介したい。本作は、ドリンクホルダーに置いてあった飲み物を誤飲した経験を描く。よくある出来事だが、実は重篤な中毒症状になる危険もあるので気を付けよう。
■ ペットボトルの中身はタバコの灰皿の水だった…ニコチンの危険性にも注目が集まった体験談
何気ない好奇心から始まった出来事が、思わぬ展開を招くこともある。本作はそんな10代のころの体験を描いたエピソードだ。漫画を描いたのは、みこまるさん。まだ10代のころに、兄の車で塾まで送ってもらっていたときのこと。車のドリンクホルダーに置いてある見慣れないペットボトルを見て「どんな味なんだろう？」と気になり、ひと口飲んでみたという。しかし、その味は想像とはまったく違い、とても苦かったようだ。
コーヒーすら飲んだことがなかった当時のみこまるさんは、「大人ってこんな苦いものを飲むのか。信じられん…」と、兄の味覚を疑ったという。そのあと車に戻ってきた兄に、「初めて飲んだけど、これけっこう苦いんだね〜」と伝えると、兄は驚愕。「お前、まさか飲んだの？それ灰皿だよ？」と言われて、ようやく苦さの正体を知ることとなった。
投稿には多くの反応が集まり、「よく死ななかったですね」「急性ニコチン中毒になる可能性があります」「ニコチンは水分に溶けやすいので死ななくてよかったです」など、体調を心配する声が寄せられたという。みこまるさん自身も、その温かい反応に感激したそうだ。
タバコの葉に含まれるニコチンは、水分に浸すと100%溶け出す性質がある。場合によっては重い中毒症状を引き起こすこともあるそうだ。みこまるさんは「ペットボトルは安易に手を出しやすいので、くれぐれも気をつけてほしい」と注意を呼びかけている。軽い好奇心から始まった出来事が、思わぬ危険につながることもある。実際に何が起きたのか、本作「ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出」を読んで確かめてみてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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