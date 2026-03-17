偏差値76名門出身の高橋成美「集中力がすごい子でした」、母が明かす“試験前の言動”
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、16日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に出演。高偏差値で知られる名門校出身であることが紹介され、母が高橋の試験前の言動について紹介した。
（左から）「お姉ちゃん！」高橋成美＆姉、2ショット
番組は高橋を“7ヶ国語マスター”として紹介。学歴について「関東屈指の人気名門校、渋谷教育学園幕張高校（千葉県）」と紹介。創立30年で東大合格者数は全国トップ10入り（2025年）、偏差値76で千葉県1位、などと紹介した。
また、スタジオに2歳年上の姉・美澄さんがサプライズで登場。姉妹は「正反対だと思います」と自己紹介し、高橋については「そのへんで踊りだしたりとか…結構社交的なんで、幼稚園とか小学校の時とか私の友達と遊んでた」などと振り返った。
さらに母親からのメッセージも紹介された。「成美はスケート第一優先だったので、勉強に十分な時間が取れなかったけど、短い時間で覚える集中力がすごい子でした」とコメント。「試験前になると、『今から集中するね、話しかけないでね』と言う感じで、空いた3時間ほどで集中して勉強して、ちゃんと結果を出す」と明かした。
共演者は驚き、くりぃむしちゅーの有田哲平が「そうなるには、何がどうなったの？自分の子どもにも（集中力を）つけさせたいのよ」と聞いた。
すると高橋は、「自分が短時間で覚えるのが得意だったのは、追われる生活だったから」と振り返り。「フィギュアスケートって移動が多い。アイスリンクもはしごしたりするので、車の中の移動時間を有効活用したりとか…」「そんなことをしてたら、短時間で集中できるようになりました」と説明した。
また、飽きたり嫌になることはないかと聞かれ「好奇心として…やりたいと思いますね」とぽつり。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也のことも「知りたい」と真剣な表情で答え、「みんなに興味があります」とコメントしていた。
（左から）「お姉ちゃん！」高橋成美＆姉、2ショット
番組は高橋を“7ヶ国語マスター”として紹介。学歴について「関東屈指の人気名門校、渋谷教育学園幕張高校（千葉県）」と紹介。創立30年で東大合格者数は全国トップ10入り（2025年）、偏差値76で千葉県1位、などと紹介した。
さらに母親からのメッセージも紹介された。「成美はスケート第一優先だったので、勉強に十分な時間が取れなかったけど、短い時間で覚える集中力がすごい子でした」とコメント。「試験前になると、『今から集中するね、話しかけないでね』と言う感じで、空いた3時間ほどで集中して勉強して、ちゃんと結果を出す」と明かした。
共演者は驚き、くりぃむしちゅーの有田哲平が「そうなるには、何がどうなったの？自分の子どもにも（集中力を）つけさせたいのよ」と聞いた。
すると高橋は、「自分が短時間で覚えるのが得意だったのは、追われる生活だったから」と振り返り。「フィギュアスケートって移動が多い。アイスリンクもはしごしたりするので、車の中の移動時間を有効活用したりとか…」「そんなことをしてたら、短時間で集中できるようになりました」と説明した。
また、飽きたり嫌になることはないかと聞かれ「好奇心として…やりたいと思いますね」とぽつり。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也のことも「知りたい」と真剣な表情で答え、「みんなに興味があります」とコメントしていた。