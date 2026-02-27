アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＫＯ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した藤木勇我（１８）が２７日、横浜市内のホテルで会見し、大橋ジムに入門してプロデビューすることを発表した。会見に同席した大橋秀行会長（６０）は「文字通り日本の至宝です。史上最高の逸材」と期待をかけ、愛称「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」と命名。藤木は「小さい頃からの夢でもあったので、必ず世界チャンピオンになって、憧れである井上尚弥さんのように強くなりたい。無敗で世界チャンピオンになりたい」と力強く語った。

４月１３日の大橋ジム主催興行でＢ級（６回戦）の公開プロテストを行い、６月１０日の同ジム主催興行でスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）でのデビュー戦に臨む予定だ。

異例のプロ転向会見となった。ホテルの宴会場で、レーザー光線とスモークの演出の中で入場。Ｌｅｍｉｎｏの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでの生配信も行われた。この日のために準備したという迷彩柄のスーツで会見に臨んだ藤木は「小さいころから見ていた舞台。そのスタートだと思ってワクワクしています」とあいさつ。アマチュアで２８年ロサンゼルス五輪を目指す選択肢もあったが「憧れである井上尚弥さんの活躍を見ていて、自分も早くここで戦いたいなと思ったのでプロに決めました」と話した。

「ＴＨＥ ＫＩＮＧ」の指導は、元日本スーパーフェザー級王者の岡田誠一トレーナー（４３）、１２年ロンドン五輪ウエルター級代表の鈴木康弘トレーナー（３８）の２人が担当する。岡田トレーナーは「本当に素晴らしくて、技術面もメンタル面も安定している。あとはプロのルール、長いラウンド、小さいグラブに適応をしていけばいい。（手応え）めちゃくちゃあります」、鈴木トレーナーは「足も使えるし、接近戦もできる。ジャブも素晴らしく、ヒットさせて打たせないボクシングができる」とスーパールーキーを評価した。

藤木は大阪・興国高で出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を６大会すべて制覇。高１でアジアジュニア選手権６０キロ級、高２でＵ―１９世界選手権同級で金メダルを獲得。昨年１２月の全日本選手権にはウエルター級で出場し、１７年大会の現ＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（志成）以来となる高校生Ｖを果たし、計９冠を達成した。

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大２年）とともに小学１年からボクシングを始める。・興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）を全制覇。２３年にアジアジュニア選手権（アジアユース）、２４年にＵ―１９世界選手権（世界ユース）、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。好きなボクサーは元４世界４階級制覇王者・ローマン・ゴンサレス。座右の銘は「楽な道より楽しい未知を」。身長・リーチともに１７０センチの右ボクサーファイター。