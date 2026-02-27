日本人の強みは何か。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「日本は多様性がなく村社会だと批判されてきたが、災害の時には阿吽の呼吸で意思疎通が可能で皆が同じ言葉を話し、同じように行動することができる。この不安定な世界において、それはむしろ有利である」という――。

※本稿は、谷本真由美『日本のメディアが報じない「世界の真実」』（ワック）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／undefined undefined ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／undefined undefined

■日本の地震を体感したハーフの息子が驚嘆した理由

津波の早さ、がけ崩れ、家の倒壊の凄まじさ

2024年の新年は日本で迎えたが、久々のお正月料理に舌鼓を打ち家族やご近所の方々と昼から飲んでいた。

コタツで実家の庭のゆずが豊作だったことや、年末の紅白の寺尾聰さんの素晴らしい演奏について語っていたところ、神奈川県の山奥の我が実家でもグラグラ揺れが来て大変驚いた。

築45年になり、ところどころ雨漏りし、床も腐り始めている小さな木造注文住宅は実際よりも揺れが大きい。

イギリス育ちの我が家の日英ハーフの息子にとっては初めての地震であったが、地球が動いている感じがしてびっくりしたと述べていた。

地理の授業で習っていても、実際に体験する地震というのはずいぶん違う。まるで地表を何か巨大なものにつかまれてグラグラと揺らされたようだったという。

我が家では夏休みに帰省した時も神奈川県総合防災センターで、東日本大震災レベルの地震を体験するマシンなども試しているのだが、やはり本物は全く違う。

息子は日本のテレビに緊急地震速報や「津波！ 逃げろ！」というテロップが出てアナウンサーが絶叫しているのを見て驚き、動画を撮影して自分で解説を付けていた。

イギリスに戻ったら学校で見せるのだという。津波の早さ、がけ崩れ、家の倒壊の凄まじさにも驚いていた。

■地震対応と航空機からの脱出は「ミラクル」

そして1月2日にロンドンに戻るため羽田空港に到着した途端、JALと海上保安機の事故！ 我が家はチェックインの列に並んでいたところだったので、飛行機が飛ぶのかどうか全く不明で不安だった。

当日空港の旅客の大半を占めていた外国人旅行者も不安な顔の人だらけであったので、周囲に声をかけて事故の状況を説明したり、万が一飛行機が飛ばない場合に予約が空いていそうで滞在可能なホテルの場所や行き先を英語で説明した。

しかし自分も慌てていて口が滑って飛行機が爆発と言ってしまったので第3次世界大戦が始まったのかと思った人もいたであろう。

また飛行機が飛ばなくなる可能性があったので、羽田空港近くの平和島の競艇場、健康ランドを推しておいた。京急で通学していた自分にはお馴染みのエリアである。

写真＝iStock.com／winhorse ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse

平和島は元東京捕虜収容所であったこと、平和島と名付けられた意味も説明したが、突然登場した中年の日本人が「ヘルスランド」なる謎の施設について熱心に説明し、東京裁判や戦争捕虜について早口で語り、競艇を推奨してくることに周囲の外国人は大変困惑した顔であったが、この親切な日本人に遭遇したことは彼らにとって忘れ得ぬ旅の思い出となったことだろう。

平和島で競艇に赴く外国人観光客がいたらその数名は筆者による地域経済への貢献である。

さて今回の地震と事故で特筆するべきことがある。まず欧州においては地震対応と航空機からの脱出が「ミラクル」、つまり「奇跡」と呼ばれていた。

BBCをはじめイギリスでも日本の地震と事故に関する報道が大量に行われていたが、新年であるのにも関わらず政府が即座に対策本部を立ち上げ、人々も落ち着いて避難し誰も避難物資を略奪したりすることがなかった。

■危機に発揮される強さ

そして航空機からの脱出においても観客はおとなしく客室乗務員やキャプテンの指示に従い迅速に移動した。

仮にこれが他の国で起きていたのであれば、まず災害時には略奪が横行し治安が悪化する。地域社会が崩壊しているところが多いのでご近所の助け合いもない。

またほとんどの国では災害対策は日本よりもかなり手薄なためこんなに早く対応はできない。航空機事故でもおそらくこの速さで脱出することは無理であろう。

私はテレビの地震速報に釘付けの息子に伝えた。

「日本はこれが毎年のように起こるから常に災害に備えているんだよ。避難訓練も頻繁にやるから誰もが列に並べるの。話をよく聞く人が多いの。皆で協力し合うの。ものを分け合うの。イギリス人や新興国の人達のように、自己中でルールを守らない人ばかりでは生きていけない土地なの。災害が日本人の性格を作ったんだよ」

日本の隣国や新興国出身の我儘な同級生達や地元民に悩んでいる息子は静かに頷いた。

日本は多様性がなく村社会だと批判されてきたが、こういう災害の時には阿吽の呼吸で意思疎通が可能で皆が同じ言葉を話し、同じように行動することが人命を救う。

何事も長所と短所があるが、この不安定な世界において、日本の均質性や村社会的なところ、人々の距離が近く集団行動するところはむしろ有利なのである。日本人の特性は長所として見直すべきなのではないだろうか。

■静かにできない子供は老舗には連れて行かない

日本ではコロナ前からインバウンドの旅行者、つまり海外からやって来る訪問者が激増した。

私が2024年日本に滞在していた際に都内に行くと街中も交通機関も外国人だらけ。私が日本で学生だった20年以上前とは激変した様子に大変驚かされた。

仕事の打ち合わせで銀座に行った際は歩き疲れたので、ある老舗菓子店のやっている喫茶店に入ったところ、私以外のお客は全員外国人であり、その大半は中国や東南アジアからの人々であった。

彼らは銀座の老舗であっても半ズボンやパジャマのようなスウェット上下で来店しており、学生時代から30年近く海外と日本を行き来している自分でも若干驚かされたのである。

彼らは1人前が2500円以上するケーキセットや食事をいくつも頼んで食べ物は残している。子供はおもちゃをその場で開けて大騒ぎして走り回っている。

来店していた日本人はもう来なくなってしまったのだろう。外国人客はここが歴史のある老舗であることは知らない。

日本人なら、静かにできない子供は老舗には連れて行かないし、私の実家がある街のヤンキーでも銀座の老舗に行く際には空気を読んでそれなりの格好をするので、これは世代の違いではなく文化の違いである。

写真＝iStock.com／okan akdeniz ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／okan akdeniz

■チケット1人12万円のテイラー・スウィフト

そして先日、日本ではテイラー・スウィフトというアメリカのポップ歌手のコンサートが行われた。この人は現代版のマドンナのような歌手なのだが、真っ赤な口紅に金髪の髪の毛、180センチを超える長身で、アメリカの田舎訛りまる出しの英語を話し、アメフトの選手と付き合っている。

絵に描いたようなアメリカの田舎娘だ。歌の内容はカントリー調で、学校でいじめられたとか家族を大事にしようという非常に単純なものである。

この歌手のコンサートは日本公演でもアリーナ席が1人12万円もする。他の国ではもっと高いが売り切れ続出だ。

しかし経済的に厳しい人が多い日本ではそんな高いチケットを買える人は多くはない。日本のコンサートツアーに来場していたのは裕福な中国やフィリピン、東南アジアの人々が少なくなかった。

外国人アーティストはそれらの国では政治的なリスクが高すぎるためにコンサートができないので日本で行って近隣国からの顧客を期待するというビジネスモデルになっている。

しかし日本と異なりポップやロックの歴史が短く外国人アーティストがなかなか来ることもなかった国の人々にとってはこういったコンサートは非常に新しい催しで、コンサートの楽しみ方を知らない人がかなり多い。

今回のコンサートでも座席を勝手に移動したり、人の席に立ってしまう、他の観客の邪魔をして撮影をするとか、コンサートの場なのにプロポーズを始めて撮影すると言ったマナー違反が目立ち、動画を撮影してはインスタグラムやXに投稿。しかも座席に置いた荷物を盗まれたという報告もかなりあったのである。

これには日本の観客もネット民も激怒したが、外国人客はそんなことはお構いなしだ。主役は自分で、動画を投稿して他人から承認されるのが重要である。

■習慣、マナーの違いが地元と外国人の衝突を生む

そして日本人を押しのけて、日本人の席に座ったり立ったりして平然としている。会場にいた人の話では、日本語がわからないので注意しても無駄だったそうである。

谷本真由美『日本のメディアが報じない「世界の真実」』（ワック）

銀座の老舗やテイラー・スウィフトのコンサートからわかるように、習慣や文化が異なる外国人には何を注意しても無駄である。「日本の文化を尊重してください」とか「マナーを守れ」という呼びかけも全く無駄である。

このような光景を不愉快に思う日本人はかなり増えている。そしてそれが行き着く先はおそらく外国人との衝突になるだろう。私が他の国で見てきた例では、地元と外国人の衝突はこういった習慣の違いや、外国人の地元社会を軽視する振る舞いが積み重なってある日爆発する。

北米や欧州の老舗やイベントでは、マナーや服装が悪い客ははっきりと塩対応される。厳しい場合はつまみ出される。警察を呼ばれることも珍しくない。大変厳しいのである。

日本ではかつて来日する外国人が日本ツウや知識階級だった頃の時代の感覚なので、おもてなしの心を発揮している。しかし無用な衝突を避けたいのであれば日本人もそろそろ北米や欧州のやり方を見習った方が良いだろう。

本書にはこれら世界における文化の違いのほか、欧州の移民問題や中国の脅威など、日本が置かれた状況を認識するための全40編が掲載されています。是非ご一読ください。

谷本 真由美（たにもと・まゆみ）

著述家、元国連職員

1975年、神奈川県生まれ。シラキュース大学大学院にて国際関係論および情報管理学修士を取得。ITベンチャー、コンサルティングファーム、国連専門機関、外資系金融会社を経て、現在はロンドン在住。日本、イギリス、アメリカ、イタリアなど世界各国での就労経験がある。ツイッター上では、「May_Roma」（めいろま）として舌鋒鋭いツイートで好評を博する。

（著述家、元国連職員 谷本 真由美）