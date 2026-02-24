犬を初めて飼ったときに経験すること5選

犬との暮らしに憧れて飼育を始める方がとても増えています。そんな中、実際に自分も犬を迎え入れる人は不安と期待でいっぱいになるのではないでしょうか。

犬を飼うことの大変さは聞いていても、実際にどのような生活が待っているのか知りたいですよね。ここでは、犬を初めて飼ったときに経験すること5選についてまとめました。

1.想像以上に手がかかる世話

ある程度は覚悟していたとしても、「想像以上に手がかかる」と感じる人がほとんどです。とくに飼育経験がない人ほど、人間と犬が共存することの大変さを痛感するでしょう。

飼育後からしばらくはトイレの失敗が続いてしまい、夜鳴きで寝不足になるのもよくあります。子犬であれば、授乳などの世話や遊びの催促でクタクタになってしまうでしょう。

2.家具や物が破壊される

犬は手当たり次第に物を噛むクセがあるため、家中の家具や物が破壊されてしまう可能性も大です。ペットを飼う上での通過儀礼とも言われていますが、お気に入りの靴下やぬいぐるみなどを破壊されて「こんなはずじゃなかった」と後悔する人もたくさんいます。

物を破壊するのは犬の習性でもあるため、手が届く場所に物を置かないよう人間側が注意するしかありません。

3.ライフスタイルが激変

犬を飼い始めると、まさに「犬中心の生活」に変わります。朝から犬の食事準備や散歩に出かけ、トイレの掃除やブラッシングなど1日中犬の世話に追われる気持ちになるでしょう。

長時間の外出や旅行が気軽にできなくなり、仕事も早めに切り上げる必要が出てきます。飲み会に出席しても「犬が待っているから」と、早めに切り上げるようになる人も多いです。

4.散歩の大変さに気づく

犬の散歩は天候に問題がない限り毎日続くため、想像していた以上の大変さに気づく人が多数です。運動習慣がなかった人も、強制的に外出する機会が増えます。

雨の日も雪の日も散歩へ行きたがる犬に、最初は戸惑うかもしれません。しかし、犬の散歩により健康への意識が変わったり、早寝早起きの習慣がついたりなど、結果的に規則正しい生活に矯正される人も多いです。

5.疲れが吹き飛ぶほど癒される

犬を飼ってみてわかるのが、想像以上に癒されるということです。毎日の散歩や世話に追われる中で、これまでになかった癒しの存在となるでしょう。

気付けばスマホのフォルダが愛犬で埋め尽くされ、会話が犬中心になる人が圧倒的に多いです。どんなに仕事で疲れても、「犬と触れ合うだけで疲れが吹き飛ぶ」と感じるのではないでしょうか。

犬を迎える前に知っておくべき心得

これから初めて犬を飼育する人は、ここでまとめた犬を迎える前に知っておくべき心得をぜひチェックしてみてください。

時間とお金の余裕を持つ

犬の命の全責任を負うために、時間とお金の余裕を持つことが重要です。犬の世話を行うには、1日最低でも1～2時間は割く必要があります。

また、犬を飼育する上でフード代やトイレシーツ以外にも、ワクチンやフィラリア予防、急な病気やケガの治療費が必要です。とくに治療費は、ペット保険に入っていても数万円～数十万円かかるケースがあります。

犬のサイズが大きくなるほど金銭的な負担もかかるため、その点を踏まえて準備しておく必要があるでしょう。

しつけは犬と幸せに暮らすためのもの

犬のしつけを「可哀想」と思う人もいますが、これは犬が人間社会で幸せに暮らすためのスキルです。犬はもともと群れで暮らす動物なので、飼い主がリーダーとなった方が良好な関係を持続できます。

犬を自由にさせる行為は逆にリスクが発生しやすく、家中走り回ってケガをしたり、キッチンに入って人間の食べ物を口にしたりなど危険がつきまといます。

しつけを行わないと、近隣への迷惑やほかの犬とのトラブルなど、何かと問題になりやすいです。

犬は飼い主に褒められると幸せを感じることができます。「待て」や「お座り」などのルールをしっかり教えて、安全を確保したうえで犬に自由を与えるようにしましょう。

最期まで飼育するための準備をしておく

子犬や成犬のうちは元気いっぱいですが、やがて足腰が弱るシニア期が訪れます。犬を介護する生活は想像以上に早く訪れることを、あらかじめ知っておきましょう。

犬が過ごしやすい環境を整えることはもちろんですが、シニア期を迎えた場合の生活も前もってシミュレーションしてみてください。自分にもしもの場合が起きた際の世話人を探しておくことも、頭に入れておく必要があります。

まとめ

犬の飼育を初めて、ほとんどの人が、世話の大変さに直面します。しかし、それ以上に得られる幸福度は高いものです。

「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、念入りな準備を行い、飼育方法を学んでおくことをおすすめします。

(獣医師監修：寺脇寛子)