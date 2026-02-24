【牛角】「学生グループ限定食べ放題コース」期間限定でソフトドリンク飲み放題が無料に - 2500円で食べ飲み放題
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は2月24日から、「学生グループ限定食べ放題コース」(2,500円)を対象に、「ソフトドリンク飲み放題」を無料で提供するキャンペーンを全国の牛角および牛角食べ放題専門店で実施する。
ソフトドリンク飲み放題
牛角では、平日・学生限定の食べ放題を1人2,500円で提供している。昨年7月に約2ヶ月間の期間限定メニューとしてスタートした同食べ放題は、想定を上回る反響を受け、同年9月に定番メニュー化が決定した。現在では、毎月約1万人の学生に利用されるなど、多くの学生に支持されている。
今回、進学・進級を前に新たな環境へ踏み出す学生を「食」を通じて応援したいという想いから、同食べ放題コースを注文した人を対象に、ソフトドリンク飲み放題を無料で提供する。
実施期間は2月24日〜4月22日の平日限定。対象店舗は全国の牛角および牛角食べ放題専門店となるが、沖縄県、他一部店舗では実施しない。利用の際は「専用画面」と「学生証」の提示が必要で、中学生以上の学生グループ(2名以上)が対象となる。
専用画面
