市原隼人、ニット越しでも際立つ驚異の“胸筋”にSNSも騒然「漏れてる、色気」「ニットが悲鳴を…」
俳優の市原隼人（39）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットで見せた胸板の厚さが話題を集めている。
【写真】ニットが悲鳴を…抑えきれない肉体美を見せた市原隼人
市原は「小さな子供の手を引いて歩く親子を見ると涙がでそうになる」と書き出すと、「愛情や優しさをもって色々な壁を乗り越えているのかな、なんて想像してみながら、ふと、誰かを笑い者にしたり、誰かを傷つけるエンターテイメントには背を向けていたいと思った」と熱い思いをつづった。
また白いニット姿にサングラスをかけて稽古前に散歩する自身の様子を投稿したが、ニット越しでもわかる市原の胸の厚さにファンからは「セクシーの暴力」「ニットが悲鳴を上げている」「漏れてる、色気」との反響が寄せられている。
