¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥ß¥é ¥È¥³¥Ã¥È ¥¹¥Ý¥ë¥¶ Ver.¡×¤ËºÆÃíÌÜ¡ª ¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥Ä¥¡¡¼¥ÈR¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡× ¥·¥ã¥³¥¿¥ó¡õ¥´¡¼¥ë¥É¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÇÄ¶¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡ª TAS2019¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤È¤Ï¡©
¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¡ª
2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2026¡×¤¬¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤º¤È¤â¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸¸¤ÎÌ¾¼Ö¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Éü³è¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥ß¥é TR-XX¡×!?¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê33Ëç¡Ë
¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¸À¤¨¤ë°ìÂæ¤¬¡¢2019Ç¯1·î¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2019¡×¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡Ö¥ß¥é ¥È¥³¥Ã¥È ¥¹¥Ý¥ë¥¶ Ver.¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¡ÖECD¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤¬³«È¯¤ÈÀ½ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯É½Á°Ç¯¤Î2018Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¡Ö¥ß¥é ¥È¥³¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢¼ç¤Ë½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥ë¥¶ Ver.¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¼ã¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡Ö¥ß¥é TR-XX¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº²¤ò¸½Âå¤Î¥È¥³¥Ã¥È¤Ë¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÃÀ¤Ê»î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¹ÅÇÉ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥Ã¥Á¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤ÎÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿16¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Ç÷ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¹â¤ÏÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÃÏÌÌ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê»ÔÈÎ¤ÎÍÑÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¿È¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ëºÝ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¼Â¸½À¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â³°´Ñ¤ËÎô¤é¤º¡¢¥ì¡¼¥·¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤ÏÀÖ¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤Î¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Êµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢¿§¤ÈÁÇºà¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¹¶·âÅª¤Ê¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥ß¥é ¥È¥³¥Ã¥È¤Î¤â¤Î¤¬Æ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï660cc¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¼«Á³µÛµ¤¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ52PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯60Nm¤òÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÂ®¤µ¤ÎÄÉµá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥ÈIII¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î»ÑÀª¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¨¤Æ½÷À¸þ¤±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥È¥³¥Ã¥È¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÊý¸þ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»ý¤ÄÈë¤á¤é¤ì¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»Í³Ñ¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÁÇºà¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°Õ³°À¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¡¢±ýÇ¯¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤«¤é¼ã¤¤À¤Âå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¼Ö¤Ï¥ª¥é¥ª¥é´é¤ä´Ý¤Ã¤³¤¤¼Ö¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥ÁÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¿·Á¯¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖTR-XX¤Î¥¢¥Ð¥ó¥Ä¥¡¡¼¥ÈR¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±ýÇ¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥È¥³¥Ã¥È¼«ÂÎ¤¬À¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£Éü³è¤·¤Æ¤³¤Î»ÅÍÍ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤«¤é¤³¤ì¤¬½Ð¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ÔÈÎ²½¤òË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥é ¥È¥³¥Ã¥È ¥¹¥Ý¥ë¥¶ Ver.¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ß¥é ¥È¥³¥Ã¥È¤Î½ªÇä¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ö¥ß¥é ¥¤¡¼¥¹ GR SPORT ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ò¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤ÇÈäÏª¡£¥ß¥é ¥È¥³¥Ã¥È ¥¹¥Ý¥ë¥¶ Ver.¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë»É·ãÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡õ5Â®MT¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2026Ç¯1·î³«ºÅ¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡Ö¥ß¥é ¥¤¡¼¥¹ tuned by D-SPORT Racing¡×¤ò¸ø³«¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È5Â®MT¤òÅëºÜ¤·¡¢»ÔÈÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤Ë¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Îº¬¸»Åª¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤â¿´Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£