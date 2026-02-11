天童よしみ、93歳の母を顔出し 2ショット公開に反響相次ぐ「雰囲気そっくり」「仲良し親子」
【モデルプレス＝2026/02/11】歌手の天童よしみが2月9日、自身のInstagramを更新。93歳を迎えた母親との2ショットを公開した。
【写真】70歳大物歌手「雰囲気そっくり」母親顔出し
天童は「母 お誕生日を迎えました ありがとうございます」「93歳になりました まだまだ親孝行させてね」とつづり、母の誕生日を祝う母娘2ショットを投稿。“Happy Birthday 筆子さん”と書かれたプレートの乗った苺のバースデーケーキを前に、母の肩に優しく手を添えて寄り添う姿を披露している。「＃元気100倍」「＃勇気」「＃母」「＃誕生日なんです」といったハッシュタグも添えられ、母への深い愛情と感謝が伝わる投稿となっている。
この投稿には「おめでとうございます」「雰囲気そっくり」「お元気な姿が見れて嬉しい」「バースデーケーキ美味しそう」「体調に気を付けて」「いつまでも仲良し親子でいてください」「部屋のカレンダーがよしみちゃんだ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆天童よしみ、母との2ショット披露
◆天童よしみの投稿に反響
