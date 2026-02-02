「かさついた肌がもっちり」スキンケアマニアが習慣づけている「高保湿ボディケア」名品

一朝一夕にはいかないボディの保湿。続けることが肝心だから、テクスチャーや香りなど、使用感の心地よさがセレクトの基準に。日々コスメ業界の第一線で活躍するプロたちに「変化を感じた」アイテムを聞き込み。







「続けやすい・続けたくなる」ボディケア

しっかり潤い、ツヤのある肌に。細部まで手を抜かない、スキンケアマニアの美容通たちが欠かさないボディケアアイテム。







ホテルのスパでも使われているボディクリーム

ボディバター SGT 180mL／KOTOSHINA 「寒くなると、ボディケアをこっくりとしたものに変更します。京都宇治のお茶成分を用いた、ほんのり甘いグリーンティーが香るバターは、ホテルのスパでも使われている逸品。上品な香りに心も満たされる」（中村 葵さん／PR）

【POINT】オーガニックのシアバターに、京都宇治のオーガニック茶の実オイルやココナッツオイルなどの保湿成分を配合した、ほのかに甘いグリーンティーの香りのボディバター。しっとりと柔らかく、なめらかな肌に仕上がる。99％天然由来の成分でJAS認定の、有機農業由来成分を使用。







クレイパックで黒ずみをなかったことに

アルジタル グリーンクレイペースト 250mL／石澤研究所 「ハーフパンツなど、ひざを出すスタイリングをする前日にはクレイパックを。ペースト状のクレイをたっぷりと塗り、数分放置するだけ。古い角質や汚れが取り除かれワントーン明るくなります。ひざだけではなく足裏にも効果的」（ヘアスタイリスト・及川さん）



【POINT】ミネラルを豊富に含んだグリーンクレイに精油と有機ハーブエキスをブレンドしたペーストタイプのクレイ。吸着力が高くクレイのツブツブ感により、小鼻の黒ずみやくすみまでクリアに。







