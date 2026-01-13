寒い日の朝食にもオススメ！nosh（ナッシュ）、大豆やカリフラワーライスで糖質を抑えた「やさしいクリームリゾット」
ナッシュ株式会社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。
■糖質を抑えたヘルシーな一品
今回新登場する「やさしいクリームリゾット」は、お米だけでなく「大豆」や「カリフラワーライス」を使用することで、本格リゾットのような食べ応えはそのままに、糖質を抑えたヘルシーな一品だ。
ゴロゴロとしたグリルチキンと香り豊かなきのこの旨味が、特製のチーズクリームソースに溶け込む。温めるとチーズがとろりと広がり、全体を濃厚かつまろやかにまとめ上げました。 寒い日の朝食や、遅い時間の夕食でも罪悪感なく、体の中からじんわりと温まる。
副菜は、さっぱりとしたキャベツと玉ねぎのサラダ、やさしい味わいのほうれん草の卵ソテー、ブラックペッパーがアクセントの人参と枝豆の和え物だ。
※レンジ加熱時は容器のふたを3〜4cmほどしっかり剥がして加熱すること。
＜新商品概要＞
商品名：やさしいクリームリゾット
メニューURL：https://nosh.jp/menu/detail/1023
栄養価：
・カロリー 277kcal
・たんぱく質 18.4g
・糖質 17.2g
・脂質 13.5g
・塩分 2.1g
※1個当たりの栄養成分
※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がある
■商品へのこだわり
〇管理栄養士、専属シェフによる商品開発
管理栄養士や専属シェフが在籍しており、健康面に配慮するだけでなく、見た目や味にもこだわっている。お客さまに少しでも飽きずに食事を楽しんでいただくため、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでおり、これまで和食、中華、洋食など、1,000以上のメニューを開発している。
〇平均製品重量230g以上
ヘルシーかつ手軽に利用できる一方で、満足感が少ないといったお客様の声をもとに内容量を改善。糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準はそのままに、商品のボリュームをアップさせた。
〇自社工場での生産
安心・安全なお弁当をお届けするため、兵庫県尼崎市内にある自社工場で生産している。徹底した衛生管理はもちろんのこと、最新の調理器を導入し、冷凍でも美味しく仕上がるように工夫している。
■nosh（ナッシュ）
■nosh（ナッシュ）
