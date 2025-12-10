１０日は公務員の冬のボーナス支給日です。県内の企業では平均支給額が２０２４年より増えるという中、ボーナス商戦真っ最中の家電量販店で人気の商品を聞きました。



冬のボーナスの平均額は、県の一般職員が約５９万３千円、広島市の一般職員が約６６万円と、いずれも２０２４年より４万５千円ほど増加しました。ひろぎんホールディングスによると、県内の企業の平均額は約５４万６千円で、２０２４年より２.５％増加しています。





家電量販店で、この時期人気の商品を聞きました。■エディオン アルパーク南店 三木陸人さん「ボーナスの使い道として最近多いのがエアコンです」■塚原美緒記者「エアコンですか」２０２４年の同じ時期と比べて、１割以上売り上げが伸びているといいます。■エディオン アルパーク南店 三木陸人さん「なかでも省エネハイパワーの機種を選ばれるお客様がいま増えていらっしゃいます」■塚原美緒記者「ボーナスで、お得を手に入れようっていうことなんですね」■エディオン アルパーク南店 三木陸人さん「そうです」また、ご褒美家電として働く女性を中心に人気なのが、高性能ヘアドライヤーです。■塚原美緒記者「おお！結構しっかり風が来ますね。すぐ乾きそうです。でも、これだけ一気に髪を乾かしてもぱさつかないってことですね」■エディオン アルパーク南店 三木陸人さん「そうです」さらに、ゲーム機は子どもだけではなく年末年始で楽しむという大人にも人気で、売れ行きは２０２４年の２倍です。物価高は続きますが、冬のボーナスでお気に入りの商品を見つけてみてはいかがでしょうか。（２０２５年１２月１０日放送）