¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï95¡ó¥â¥Æ¤Þ¤»¤ó¡×¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÎø°¦¤Ç¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ

±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈË¡¤ò·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡ÚPROFILE¡Û ¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬Ê¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤¤È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³«±¿¥á¥¤¥¯¤ä³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¼þ¤ê¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¡×
¼þ°Ï¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ï¤äå«¤ò¿¼¤á¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í§¿Í¤ä¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É¤È¤Î±ï¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÂÀÌÜ¤è¤êºÙ¤á¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ö¤È¤è¤ê¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÃå¤ë½÷¤Ï¥â¥Æ¤Ê¤¤¡©
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¡¢»ä¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÃå¤ë½÷¤Ï95%¥â¥Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÕÄê¤Ê¤É¤Ç²¿Ç¯¤âÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Îø°¦¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¹â³ÎÎ¨¤Ç¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¡ÖÎø°¦¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤òÃå¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎø°¦±¿¤ä½Ð²ñ¤¤±¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹)
