¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿·Ð±Ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê»Ø¿Ë¡Ë°Æ¤òºöÄê¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë°Ý»ý¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤ËÀµ¼°ÈÇ¤Î¸øÉ½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡»Ø¿Ë°Æ¤Ï¡¢´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹ñºÝ´Ä¶¤¬¡Ö¸úÎ¨½Å»ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î»þÂå¤«¤é¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£°ÂÄê¤·¤Æ¶¡µë¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä´Ã£Àè¤Î¹ñ¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ðµ¬À©¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ç¤Ï¡¢Ê¿»þ¤«¤éÂåÂØÄ´Ã£Àè¤äÈ÷Ãß¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¡£¼«¼Òµ»½Ñ¤ÎÎ®½ÐËÉ»ßºö¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´íµ¡ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È´Ö¤ÎÏ¢·È¤âÉ¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÏ¢·È¤Ï¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á»Ø¿Ë°Æ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆÈ¶ØË¡¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶ÈÏ¢·È¤Î»öÎã½¸¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£