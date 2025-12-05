【明日なに着る？】短い丈でも浮かれて見えない「大人っぽく」ミニスカートとタイツ





冬ならではのオシャレの一つでもある、ミニとタイツの組み合わせ。大人を保つポイントを抑えながら、冬らしい気分やホリデームードを楽しめる選び方をご提案。





スカートはミニ丈でもシックに見える、暗グレーのウール素材。しっかりと厚みのある台形シルエットで、ヒップ周辺の凹凸やハリ感を目立たせずスタイルカバー。気になる素肌感を抑えるタイツは、いつもは黒なところをネイビーで選び、引き締めながら品も獲得。





【POINT】トップスはタックイン、ジャケットもショート丈で自動的に重心を引き上げ。結果、ミニでもかえって脚が長くバランスよく。ジャケットのボア、赤＋グリーンチェック柄バッグや赤リップなど、冬らしさは要所でまとめると浮かれすぎない。





