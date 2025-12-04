スコットランド1部リーグ

海外サッカー、スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は現地3日、ダンディーとのリーグ戦で決勝点を奪い、1-0の勝利に貢献した。殊勲の働きぶりが光った一方で、試合後の容姿に驚きが広がっている。

先発出場した前田は前半11分、ゴール前で高く浮かび上がったボールに頭で反応し、先制点を奪取。ただ、この場面で相手と競り合った際、頭部付近を負傷し、包帯を巻いてプレーしていた。

試合後、自身のXを更新。「Thank you for your support！（サポートありがとう）」とつづって、投稿された写真では、右目のまぶたが大きく腫れあがる様子が写っており、まるで試合後のボクサーのような容姿にX上のファンからは驚きの声が広がっていた。

「やっぱりサッカーって格闘技」

「ボクシングもやってんの？」

「めちゃ痛そうだ…お大事に」

「大然選手ファイトしすぎ」

「笑っちゃいけないけどボクサーみたいになってます笑」

「大丈夫かその傷…」

前田はリーグ戦2試合連続ゴールで、今季公式戦では6点目。セルティックは5連勝を飾り、1試合消化試合が少ない状況ながらも、首位ハーツと勝ち点32で並んだ。



（THE ANSWER編集部）