「頭いい〜」いとも簡単にドアを開けてしまうネコいぬたち！巧妙な手口の数々に驚き

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

【写真】脱走防止柵設置も…あっさり突破してしまうネコ

11月28日（金）放送の同番組では、「ネコいぬドア開けCollection」や「動物専門の訪問看護師」などを紹介する。

◆ネコいぬドア開けCollection

ドア――それは部屋の出入り口に付けられ、中と外を遮断するためのもの。

それなのに…ネコいぬたちはいとも簡単に、このドアを開けてしまうのだ。

そんなネコいぬたちのドア開け動画が大集合。自由を求めるネコいぬたちの驚くべき脱出テクニックが公開される。

ドア開け常習犯のネコに対し、ドアノブの向きを変えたり、高さ150センチの脱走防止柵を設置したりといろんな対策をとる飼い主たち。しかし、ドアだけでなく鍵までも開けてしまうエキスパートも続々登場する。

スタジオでも「頭いい〜」と思わずうなった、人間の斜め上をいく賢いネコいぬたちの衝撃映像の数々。自分の家の脱走対策の参考になるかも？

◆動物専門の訪問看護師

高齢化が進む社会で深刻化する「人といぬの老々介護」。

今回番組では、足腰の弱い14歳のコーギー（15キロ）と60代70代の飼い主夫婦、そして寝たきりの19歳のトイプードルを介護する家を訪問した。

さまざまな困難があるなかでも、最期まで家でみとりたいと願う飼い主を支えるのが、動物訪問看護師だ。

国家資格を持つ佐藤さんは、特注の車椅子を使った散歩サポートや、きめ細やかな排泄・マッサージケアを提供。飼い主の負担を軽減し、「最期まで自宅で」という願いを叶えている。

いぬと飼い主がより幸せな時間を過ごすための、優しさで溢れる訪問介護の現場に密着した。