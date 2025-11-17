注ぎやすくて、持ちやすい。毎日使いたくなるケトル【ティファール】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
スピードも、安全も、たっぷりも。暮らしに寄り添うハイパワー設計【ティファール】の電気ケトルがAmazonに登場!
ティファールの電気ケトルは、1250ワットの高出力でカップ1杯分（140ミリリットル）のお湯を約70秒で沸かせるスピード沸騰設計。 1.0リットルの大容量は、3人以上の家庭や料理シーンにも対応し、コーヒーやお茶はもちろん、パスタなど大量のお湯が必要な場面でも活躍する。
注ぎ口は一気に注ぎたいときも、ドリップのように繊細に注ぎたいときも自在にコントロールでき、使い勝手に優れる。ハンドルは人間工学に基づいた形状で、満水時でも軽々と持てる設計。
倒れてもお湯がこぼれにくい構造に加え、オートオフ機能と空焚き防止機能を備え、安全性にも配慮。
毎日の暮らしに安心と快適をもたらす、実用性の高い電気ケトルだ。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
