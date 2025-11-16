¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¡27ºÐ¤Ç¹â¹»À¸Ìò¡ª¡ÖÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¼«Ê¬¤¬BL¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Âç¿Íµ¤ÉÔ¾òÍý¥®¥ã¥°BLºîÉÊ¡ÖÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦VSÀäÂÐBL¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£4Ç¯Á°¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥·¥êー¥º¤â¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¡£¼«Ê¬¤¬¡ÈBLÌ¡²è¡É¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥â¥Ö¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¤ÎÄï¡¦°½¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£4Ç¯´Ö±é¤¸¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿ÊÑ²½¤ä¸½ºß¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤â27ºÐ¤Ç¹â¹»À¸Ìò¤òÆñ¤Ê¤¯¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï23ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸Ìò¤â¡Ö¤Þ¤¡¤¢¤ê¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«27ºÐ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£º£²ó¤â¹â¹»À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»£±Æ¤Î2¥«·î´Ö¤Ï¡¢È©¤Î¤¿¤á¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤ª¼ò¤Ï°û¤Þ¤º¤Ë¤è¤¯Ì²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ©¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥á¥¤¥¯¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê±¢±Æ¤òÉÕ¤±¤º¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁÇÈ©É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤Ä¤ä¤â¤è¤¯¡¢¹â¹»À¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
――4Ç¯´Ö¡¢Æ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ìò¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥·¥êー¥º¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÉáÄÌÀ®Ä¹¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£°½¿Í¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅìÛê¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»À¸³è¤ä¥â¥Ö²È¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤ÏÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê4Ç¯´Ö¤â°ì½ï¤À¤È¡¢µ÷Î¥´¶¤â½Ì¤Þ¤ê¡¢Ãç¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤ÏÍ·¤Ü¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ºîÌÜ¡¢3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡ª¥À¥á¤Ê¤éÀÚ¤ë¤·¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸¤»ô¤¯¤ó±é¤¸¤ë¥â¥Ö¤¬Ãæ¿´¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Ü¥±¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸¤»ô¤¯¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬Ìò¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤È¤â´ÆÆÄ¤È¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¸À¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤â¡ÖÀ©ºîÅª¤Ë¤³¤³¤Ë¤Ï°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Áー¥à´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤Î¸½¾ì¤Ç¤â³è¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡£º£¤â¸½¾ì¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤·¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤·¤Æ±é¤¸¤ä¤¹¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――°½¿Í¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤È¤´¼«¿È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÇ½é¡¢°½¿Í¤¯¤ó¤Ï¥â¥Ö²È¤Î°ì°÷¤À¤±¤Éº£¤äBLºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸øÅª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÂºÝ¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢º£¤ÎËÍ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÇÐÍ¥¤Ï¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Î´¶³Ð¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤É¤¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°½¿Í¤¯¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£©️A/F
――·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥åー¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¸µ¡¹Æþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ³¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£±ÇÁü¤äÉñÂæ¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢10Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ì¤Îý¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µá¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê～¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é½ª¤ï¤ì¤ë¡¢¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð10Ç¯¤â¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£©️A/F
――¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ËèÆü¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¤¤Ã¤«¤Ã¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤º£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅ·¿¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
――²þ¤á¤ÆËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤½¤é¤¯¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°½¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÅìÛê¤È¤Î¥·ー¥ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢4Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¥â¥Ö²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥ª¥È¥ó¡¢¥ª¥«¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Ö¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥â¥Ö¤Î¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£°Õ³°¤Ê·ëËö¤ÇËÍ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡ØÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÙABC¥Æ¥ì¥Ó(´ØÀ¾¥íー¥«¥ë) Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ10Ê¬ÊüÁ÷¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£FOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£