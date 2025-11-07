¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ!¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙËÜ¶¶¿µ¸ãÌò¤Î³Þ¾¾¾¤¬À¨¤ß¤ò¸ì¤ë
TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù(Ëè½µ¶âÍË22:00¡Á)¤ÇËÜ¶¶¿µ¸ãÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë³Þ¾¾¾¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ËÜºî¤Ç¤ÎÌòºî¤ê¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜ¶¶¿µ¸ãÌò¤Î³Þ¾¾¾
ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿²ÖÂ¼·°(ÇÈÎÜ)¤ÈÆü¹âçý³¤·Ã(Àî±ÉÍûÆà)¤¬¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼(¥Ë¥»¥Þ¥Þ)¡É·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
10·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¡¢³Þ¾¾¾±é¤¸¤ëËÜ¶¶¿µ¸ã¤¬¡¢ËÜ¶¶¤µ¤æ¤ê(ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â)¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢çý³¤·Ã¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦Æü¹â¤¤¤í¤Ï(ÃÓÂ¼ÊËºÌ)¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¿µ¸ã¤ÎÁÇÀ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö²ø¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡È¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¡¢È´¤¯»þ¤ÏÈ´¤¯¡É¿µ¸ã¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤Ë¤â½Å¤Í¤Æ
¡½¡½µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤ëËÜ¶¶¿µ¸ã¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÀµµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¤Î·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤½¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ÕÃÏ°¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ë¡¢Ê¬¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿µ¸ã¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¼ã¤¯¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¿µ¸ã¤Ï¡È¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¡¢È´¤¯»þ¤ÏÈ´¤¯¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤È¤·¤ÆÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹¼Çµï¤ò°Õ¼±
¡½¡½Âè4ÏÃ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤µ¤æ¤ê¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤ËÁÇÀ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÌòÊÁ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ææ¤á¤¤¤¿Ìò¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤à¤·¤íºÇ½é¤«¤éÁÇÀ¤ÎÃÎ¤ì¤¿¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â(¾Ð)¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¾Çò¤ò»ý¤¿¤»¤¿¼Çµï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÊ¡¦¤µ¤æ¤êÌò¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í°ìÈÖ¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¤ª¼Çµï¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤ªÏÃ¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¹ç¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤ò¤ª¼Çµï¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿µ¸ã¤È¤µ¤æ¤ê¤Î´Ø·¸À¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë³è¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â©»Ò¡¦·½¸ãÌò¤Î¹âÅèÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¤Ï¡©
Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ÁÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ë²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤ÏËÍ¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤À¤ó¤À¤óËÍ¤è¤êÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢Î¶Ç·²ð¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Çºî¤ë²¹¤«¤¤¸½¾ì¤Î¶õµ¤
¡½¡½Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦Ìî¸ý½Ó¾´Ìò¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥»¥ê¥Õ¡¢¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¤È¾¯¤·ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÈËÜÈÖ¶¯¤µ¡É¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤òËÜ¶È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤äÉñÂæ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¡È¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¡É¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤äÀª¤¤¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¾¯¤·°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤â»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼Â¤ÏÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï2²óÌÜ¤Î¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä(¾Ð)¡£¼¡¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼èºà¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÇÈÎÜ¤µ¤ó¡¢Àî±É¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤ÏÌò¤ÎÃÓÂ¼ÊËºÌ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î2¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡È¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤ÈÀî±É¤µ¤ó¤É¤Á¤é¤âÃ»¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌò¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤Ã¤È¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤íÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¸å¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¿µ¸ã¤¬Ë½¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡½¡½Âè5ÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡½¡½·°¤Èçý³¤·Ã¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹ËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³Þ¾¾¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î»þ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÌÌÇò¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¿¼Ìë3»þ¤Ç¤â³°½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤¦¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä²¿»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤½¤Î¿Í¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÇÂè5ÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÈËâ¤ÎÏÃ¿ô¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿µ¸ã¤¬Ë½¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
(C)TBS
