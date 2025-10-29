まるで飛行機の中みたい！ 食べる前から楽しい店内

山手線の新大久保駅から徒歩約10分。西大久保公園前にある「まもなく仁川空港」は、特別な機内食コンセプトにした、韓国料理のビュッフェが楽しめるお店。韓国の電車や駅をテーマにした「まもなく釜山駅（まもなくぷさんえき）」に続く2号店としてオープンしました。

メニューはビュフェのみで、価格は平日ランチ90分1848円、平日ディナー90分2178円、休日は終日食べ放題で2178円です。＋550円〜でソフトドリンク飲み放題、＋1100円〜でドリンク＆アルコール飲み放題をつけることもできます。

「まもなく済州ビーチ」／©︎まもなく仁川空港

上の階には、済州島の海をテーマにした韓国風デザートを楽しめるカフェ「まもなく済州ビーチ」もあります。「まもなく仁川空港」の料理だけでなく、なんと「まもなく済州ビーチ」の料理も好きなだけ楽しむことができるんです！ どちらの店舗の席に案内されるかは、当日のお楽しみです。

入店して最初に目にするのは、リアルな飛行機の座席！ ここは待合室で、混雑時はここに座りながら順番待ちができます。

椅子や荷物入れ、窓などは、すべて使わなくなった飛行機のものを使っているのだとか。「まもなく〜仁川空港〜。仁川空港〜。」というユニークな機内アナウンスも流れていて、まるで本当に飛行機に乗っている感覚に。

席に座れば、そこはもう空の上。待ち時間も旅行気分で過ごせちゃいます。貸し出しのスーツケースもあるので、写真撮影も楽しんでくださいね。



サムギョプサルやチヂミ、カンジャンケジャンも！ 目移りしてしまうビュッフェエリアをチェック

席に案内されたら、ビュッフェがスタート。おいしそうな韓国料理がたくさん並んでいて、どれから食べようか迷ってしまいそう！

まずは、チャプチェやチヂミ、キンパなど韓国のお惣菜が並ぶエリアからチェック。常時約20種類の料理が並んでいます。

「チーズチヂミ」

チヂミは3種類ほど用意されていて、味は定期的に変わっているのだとか。取材時（2025年7月）には「セリ海鮮チヂミ」「チーズチヂミ」「サンジョク（串焼きチヂミ）」が並んでいて、今回は「チーズチヂミ」をチョイス。トロットロに溶けたチーズがどこまでも伸びて、とってもおいしそう！

韓国料理のなかでも人気が高い「韓国チキン」も勢揃い。シンプルな「フライドチキン」や、韓国のチキンといえば外せない「ヤンニョムチキン」など、チキンだけで4種類も並んでいました。

韓国料理の定番、焼肉やサムギョプサルも食べ放題！ お肉は約15種類、野菜は約5種類、キムチやナムルなどの副菜は約5種類のなかから好きなだけ選べます（「まもなく済州ビーチ」の席に案内された場合は、グリルコーナーでスタッフが調理したお肉が提供されます）。

「カンジャンケジャン」

ラインナップのなかには、なんと「カンジャンケジャン」も！ 香ばしいしょうゆの味わいとピリ辛のとうがらしの風味が特徴で、特に人気が高いメニューなのだとか。

ビュッフェエリアで一際目をひくのが、韓国の夜市をイメージした屋台。できたてのBBQメニューやデザートなどを注文することができるんです。流行や季節にあわせて、定期的に屋台の内容も変えているのだとか。今回は、真ん中の屋台で肉餃子を注文してみました。

目の前で蒸しあがった肉餃子は、豚モチーフでとってもかわいい！ ふたを開けた瞬間からおいしそうな香りが漂ってきました。

ドリンク＆アルコールバーも大充実。韓国で人気の炭酸飲料やチャミスルなど、約40種類のドリンクが用意されています。おいしい料理と一緒に、ドリンクも堪能しちゃいましょう。

「まもなく済州ビーチ デザートコーナー」／©︎まもなく仁川空港

続いて3階の「まもなく済州ビーチ」のデザートコーナへ。ケーキやドーナツなど定番スイーツから、パスタやベーカリー、サラダバーなどの食事系メニューまで、おいしそうな料理がたくさん並んでいます。

「トルハルバンムースケーキ」／©︎まもなく仁川空港

こちらは済州島の守り神「トルハルバン」（石のおじいさん）をモチーフにした「トルハルバンムースケーキ」。韓国らしさとユニークなかわいさが両立した「まもなく済州ビーチ」イチオシのスイーツです。

ホワイトチョコムースでできた「トルハルバン」はとっても甘くておいしい！ 一緒に添えられているいちごソースとの相性もバッチリです。



〆の韓国ラーメンまで勢揃い！ 絶品韓国料理を心ゆくまで堪能

今回案内された「まもなく仁川空港」の客席は飛行機の機内モチーフになっていて、とってもユニーク。SNS映えの写真もバッチリ撮れちゃいます。

まずはサムギョプサルや豚トロなどのお肉とサンチェなどの野菜、トッポギやキンパ、チーズチヂミなど15種類のメニューをチョイス。早速、各テーブルに備え付けられている鉄板で焼いていきます。

食欲をそそるいい匂いが漂ってきて、ますますおなかがペコペコに。

焼き上がったお肉は、キムチやもやしのナムルと一緒にサンチェに包んでいただきます。店主さん曰く、新大久保ではサムギョプサルを焼いたセリと一緒に食べるのがはやっているのだとか。サムギョプサルの甘みとセリの香ばしさが絶妙にマッチしておいしい！

（左から）「ヤンニョムチキン」「ハニーバターチキン」

フードメニューのなかでとくに筆者が気に入ったのは、甘辛くてクセになるタレがかかった「ヤンニョムチキン」と、甘じょっぱい味わいが絶品のパウダーがまぶしてある「ハニーバターチキン」。カリッカリの衣とジューシーな肉がたまらないチキンと、タレやパウダーの相性が抜群で、あっという間に食べてしまいました。

「豚 肉餃子」

肉のうま味がたっぷり詰まった「豚 肉餃子」も、訪れたならマストで食べたいメニュー。ジュワッと肉汁が口の中いっぱいに広がって、食べごたえもバッチリです。

（左から）「コーン茶」「梨ジュース」

ドリンク&アルコールバーから選んだのは、かわいらしいボトルに入った香ばしい味わいが特徴的な「コーン茶」と、さっぱりとした甘さがおいしい「梨ジュース」。どちらも韓国の定番ドリンクで、料理との相性もバッチリでした。

おかわりしたりほかの屋台のメニューも思う存分味わったら、〆として韓国のインスタントラーメンはいかが。韓国のコンビニにも置かれているインスタントラーメン用の給湯ポットも用意されているので、ますます韓国に訪れた気分が味わえちゃいます。

トッピング用に卵とチーズ、小ネギも用意されています。自分好みにアレンジできるのもうれしい！ ほかにも「キムチチゲ」や「味噌チゲ」などのチゲもあるので、〆までしっかり堪能できちゃいます。

韓国料理のビュッフェを楽しめる「まもなく仁川空港」をご紹介しました。飛行機の中や韓国の夜市をイメージした店内で、絶品韓国料理を堪能しながら旅行気分も楽しんでくださいね。



■まもなく仁川空港（まもなくいんちょんくうこう）

住所：東京都新宿区百人町1-1-20 グリーンプラザ 2F

TEL：03-6228-0039

営業時間：10時30分〜23時（22時30分LO）

定休日：無休



