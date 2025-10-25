Image:Amazon.co.jp

この記事は2025年10月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

8月に発売したBuffalo（バッファロー）のスティック型SSD「USB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」は、もうチェックしましたか？

こちら、ひと言で表現すると…“完全無欠なパーフェクトSSD”なんです！

【Amazon.co.jp限定】 バッファロー SSD 外付け 1TB Type-C Type-A 両対応 USB 3.2(Gen2) 読込速度 1050MB/秒 【 iPhone/ iPad Android /Windows/Mac 】 バックアップ 容量不足解消 exFAT コンパクト スティック型 SSD -SDH1.0U3BA/N 16,580円 Amazonで見る PR PR 18,480円 楽天で見る PR PR

「USB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」が何をもってパーフェクトと豪語するのか、説明していきましょう。

まずはなんと言っても、USB-CとUSB-Aの両方を搭載している点！ パソコンでもスマートフォンでも変換アダプターなしで使え、データ共有もこれ1本で簡単に行えちゃいます。

これでスマホ内の写真や動画を手軽に保存し、バックアップや容量不足への対策ができますね。もちろんiPhone、Android、Macなど幅広い機器で使える仕様です。

読込速度1,050MB/s以上の高速転送！

続いては転送速度の素晴らしさ！ USB 3.2（Gen2）対応で、読込速度1,050MB/s以上の高速転送を実現しています。

容量の大きな高画質写真や4K動画が短時間で快適に転送できて、編集作業の効率をグンと上げてくれます。

他にもかさばらないコンパクトサイズで持ち運びに便利な点、独自設計のコネクターを採用しているため厚みのあるスマホケースでも挿しやすいなど、高ポイントな点ばかり。

つまり弱点がほぼない…むしろパーフェクトと言えるSSDなんです。大切なデータは「USB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」で保存・転送しましょう！

●1TB

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp