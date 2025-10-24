キケと一緒のアイテム…今季の移動ではお馴染み

ドジャースは22日（日本時間23日）、球団公式インスタグラムを更新し、大谷翔平投手がカナダ・トロントへ移動する写真を公開した。最終決戦へナインは思い思いの持ち物を持参する中、山本由伸投手はいつもの“相棒”を手にしていた。

ドジャースが公開したのは、チャーター機に乗り込むナインの様子だった。多くの選手が上下黒のトレーナーに身を包み、スタッフとグータッチ。大谷は帽子を後ろ向きに被り、首にはヘッドフォンをかけるスタイルだった。そして山本は、右手にバッグ、左手には袋とドリンクを持ち両手がふさがるほど大荷物だったが、左手でコツンと挨拶した。

山本がこの日も携帯していたカバンは、今季移動中にはお馴染みとなった水色の逸品だ。2024年秋冬メンズコレクションのアイコンバッグ「スピーディ P9」新色ターコイズカラーと見られ、公式ホームページには188万1000円と記載されている。キケ・ヘルナンデス内野手も同じカバンを持ち歩いてることも話題を呼んだ。

山本は2023年オフに12年総額3億2500万ドル（約479億円）の超大型契約でメジャー入り。2年目の今季は開幕投手を務め、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の好成績を残した。ポストシーズンでもエースとして活躍し、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦では球団21年ぶりの完投勝利を飾った。ワールドシリーズでは第2戦での先発が明言されている。（Full-Count編集部）